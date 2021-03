Main-Tauber-Kreis. Gewalt in einer Partnerschaft – egal ob physischer oder psychischer Natur – ist keineswegs ein Kavaliersdelikt, sondern vielmehr ein Fall für die Polizei. Doch nicht immer kommt es zu einer Anzeige, erklärt Daniel Fessler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, bei einem Blick in die Statistiken der vergangenen beiden Jahre.

Wie aus diesen Aufstellungen hervorgeht, wurden 2020 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn insgesamt 907 Opfer von Partnergewalt registriert. Ein Jahr davor waren es 862 Frauen und Männer, welche die Gewalt ihrer Partner zu spüren bekamen.

In diese Zahlen einberechnet sind auch die aus dem Main-Tauber-Kreis gemeldeten Delikte. Hier wurden im vergangenen Jahr 129 Fälle dokumentiert. Im Vergleich zu 2019 stieg die Zahl der Partnergewalt-Opfer um 22.

Nicht aus der Statistik herausgelesen werden kann allerdings, ob beziehungsweise wie oft nach einer physischen oder psychischen Attacke dem Gewalttäter ein Platz- oder Wohnungsverweis erteilt worden ist, erklärt Fessler. Denn erfasst werde bei der polizeilichen Bearbeitung eines Vorfalls beispielsweise, ob eine Körperverletzung erfolgt sei. „Zusätzlich wird ein Marker zum Thema häusliche Gewalt beziehungsweise Partnergewalt ausgewählt.“

Nicht festlegen konnte sich der Pressesprecher auch bei einer Antwort auf die Frage, ob der Anstieg der Anzahl der Opfer von Partnergewalt im Vergleich von 2020 zu 2019 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen beiden Lockdowns zusammenhänge. Denn die vorliegenden Statistiken beziehen sich immer nur auf Jahresintervalle und seien nicht auf bestimmte zeitliche Abschnitte einzugrenzen.

Ein wichtiger Aspekt bei Gewaltausübung gegen (manchmal auch ehemalige) Ehe- oder Lebenspartner ist nach Aussage Fesslers aber vor allem „die Dunkelziffer, die man nicht unbeachtet lassen darf“. Viele Taten würden nicht angezeigt.

Manche oder mancher schäme sich. Andere möchten dem Partner nichts Schlechtes „antun“ und würden deshalb nicht zur Polizei gehen, sondern sich „nur trennen“. Betroffenen werde durch das im Lockdown engere Zusammenleben mit dem Partner möglicherweise bewusst, dass sie sich die Gewalt nicht mehr gefallen lassen wollen.

Auch die in den vergangenen Jahren verstärkte Aufklärungsarbeit in diesem Bereich könne ein weiterer Grund dafür sei, dass Gewaltopfer ihre Peiniger anzeigen, meinte der Pressesprecher. Frauen – und Männer, die in ihrer Partnerschaft Gewalt erfahren haben und sich bei der Polizei melden, werden von den Beamten auf ihnen zugängliche Hilfsangebote und Beratungsstellen hingewiesen, betont Fessler weiter.

Zudem hebt er hervor, dass in Fällen, in denen vom Opfer die gegen den Täter erstattete Anzeige zurückgezogen werde, die Ermittlungen dennoch weitergehen. Denn die Polizei lege immer eine Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft vor. Diese wiederum „entscheidet nach Sichtung der Akte, ob das Strafverfahren eingestellt, ein Strafbefehl versendet oder eine Anklage bei Gericht erhoben wird“.