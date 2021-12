DRK Tauberbischofsheim: Rettungsteams zeigen enormen Einsatz

Main-Tauber-Kreis. Die nicht abebbende Corona-Pandemie belastet alle. Dicht konfrontiert mit der Krankheit, weil nah am Menschen, ist der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes. „Seit vier Wochen haben wir stark vermehrte Coronafahrten“, berichtet Manuela Grau, Geschäftsführerin des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Tauberbischofsheim bei einem Pressegespräch zum Jahresende.

Sie kennt Berichte von der Überlastung des Rettungsdienstes von Kollegen in Ballungsräumen und ist froh, dass das im Main-Tauber-Kreis bislang nicht der Fall ist. Doch die Fahrten werden länger, weil die Intensivstationen voll belegt sind und nach Würzburg oder Heilbronn ausgewichen werden muss. Auch die Reinigung nach einer Corona-Fahrt, wie das im Rettungsdienstjargon heißt, braucht seine Zeit. Eine Stunde komme da schon zusammen, meint Grau.

DRK-Geschäftsführerin Manuela Grau (links), Kreissozialleiterin Herta Wolf und der Präsident des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim Reinhard Frank stöbern im Laden „Jacke wie Hose".

Mitarbeiterzufriedenheit

Die Geschäftsführerin ist stolz auf ihre Leute. „Wir haben ein absolut tolles Team im Rettungsdienst“, sagt sie. „Noch nie musste ein Rettungswagen abgemeldet werden“, unterstreicht sie die Zuverlässigkeit. Im Team wird nicht nur gearbeitet, sondern auch geplant. „Wir diktieren keine Dienstpläne, sondern schauen auf die individuellen Bedürfnisse“, verrät Manuela Grau das Konzept zur Mitarbeiterzufriedenheit. Dennoch bedeutet die Pandemie eine organisatorische Mehrbelastung, weil Ehrenamtliche im Eventualfall als sogenannte Rückfallhilfe einsatzbereit sein müssen, denn zwei Stellen von Notfallsanitätern sind derzeit nicht besetzt. Personal zu finden ist schwierig. Froh ist Grau, dass es bislang nicht, wie andernorts, zu Beschimpfungen oder Aggression gegenüber dem Rettungsdienst kam.

Corona hat das DRK aber nicht nur im Rettungsdienst beschäftigt. Bereits im März 2020 sei ein eigener Krisenstab aufgebaut worden, so Manuela Grau. Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, haben Mitarbeiter des DRK Testzentren aufgebaut: Keine öffentlichen, sondern für Kommunen, Kindergärten oder das Landratsamt. Zudem wurde hauseigenes und externes Testpersonal qualifiziert, bei der Personennachverfolgung mitgeholfen, bei der Erstellung von Hygienekonzepten unterstützt und beim Aufbau des Kreisimpfzentrums in Bad Mergentheim geholfen.

Zurzeit werden zwei Testzentren bei den DRK-Geschäftsstellen in Tauberbischofsheim und Wertheim etabliert. Geöffnet sind sie von 17 bis 20 Uhr sowie einige Stunden am Vormittag, um Personen, die nur getestet ihrer Arbeit nachgehen dürfen, eine weitere Möglichkeit zu offerieren. Eine Anmeldung ist notwendig, das Ergebnis gibt es per E-Mail.

Alles andere als Ramsch

Nachhaltigkeit hat sich das DRK bereits seit geraumer Zeit auf die Fahnen geschrieben. Vor über zehn Jahren wurde der Rotkreuzladen in Wertheim, zunächst auf dem Reinhardshof beheimatet und jetzt in der Hospitalstraße, aus der Taufe gehoben, 2017 der Laden „Jacke wie Hose“ aus der Kleiderkammer heraus gegründet. „Das sind keine Ramschläden im Hinterzimmer“, betont Kreissozialleiterin Herta Wolf. Vielmehr gibt es dort qualitativ hochwertige Kleidung, teilweise von begehrten Marken. „Wir haben eine gewisse Stammkundschaft“, so Herta Wolf. Sie stellt aber fest, dass immer mehr junge Leute kommen, denen die Nachhaltigkeit am Herzen liegt und die deshalb Second-Hand kaufen.

Gut erhaltene Hosen, Jacken, Mäntel, Kostüme, Skikleidung, Pullover, Schuhe, Mützen und Schals gibt es ebenso wie Bettzeug, Decken oder Koffer. Weil Einzelhändler ihre Ware wegen der Pandemie und den Lockdowns teilweise nicht los wurden, erhielt das DRK Kleiderspenden im Wert von 40 000 Euro. Die fabrikneue Ware wartete nicht lange auf Interessenten. Die Preise sind äußerst günstig, wer einen Sozialschein mitbringt, erhält noch einmal Rabatt. Einen Baby-Body gibt es für 50 Cent, ein T-Shirt für einen Euro.

Im Laden regiert das Ehrenamt

Was nicht zum Kauf feil geboten werden kann, weil es komplett aus der Mode, kaputt oder ungewaschen ist, wird dem Recycling zugeführt. Die Rotkreuzläden werden ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis betrieben. Meist sind es Frauen, die sortieren und gruppieren. Der Laden ist gleichsam Verkaufs- und Begegnungsstätte und dient als Treffpunkt. Weil viele nicht nur Kleidung, sondern auch Hausrat und Möbel spenden wollen, prüft der DRK-Kreisverband derzeit, ob er sein Angebot ausweiten kann. Für Herta Wolf ginge damit ein Traum in Erfüllung, denn sie weiß, wie dringend mancher günstiges Mobiliar benötigt. Um ein solches Projekt zu realisieren, bräuchte das DRK jedoch eine Halle zwischen Lauda-Königshofen und Wertheim.

Dass der Rotkreuzladen Wertheim absehbar auch wieder von der Stadt auf den Reinhardshof ziehen und damit sein Schattendasein aufgeben wird, freut Herta Wolf. An die neue Rettungswache, mit deren Bau im kommenden Jahr begonnen werden soll, werden sowohl der Rotkreuzladen mit 100 Quadratmetern als auch das Schulungszentrum angebaut. Darüber informierte der Präsident des DRK Tauberbischofsheim, Reinhard Frank. Er sprach vom Rotkreuzzentrum, das gleich neben der Klinik entstehe, als „wichtigem Baustein für die soziale Architektur im Landkreis“.

Um Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, einen Urlaub oder eine Auszeit zu ermöglichen, baut das DRK derzeit ein Kurzzeit- und Tagespflegezentrum mit 30 Kurzzeit- und 15 Tagespflegeplätzen. „Im Main-Tauber-Kreis existiert bislang keine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung“, so Frank. Er wies darauf hin, dass der Bedarf an solch entlastenden Einrichtungen immens groß sei. Außerdem diene die Kurzzeitpflege auch sogenannten Überbrückungspatienten, die nach einer Operation zwar das Krankenhaus verlassen, nicht aber allein zu Hause zurecht kommen könnten. Die Kliniken hätten hier ebenfalls Bedarf signalisiert. „Wir rechnen mit einer guten Auslastung aus dem Main-Tauber-Kreis und aus dem Umland“, ist Frank optimistisch. Derzeit sucht das DRK Personal. 15 Mitarbeiter würden benötigt, davon müssten die Hälfte examinierte Krankenpfleger oder -pflegerinnen sein. Eine Erweiterung mit sozialen Diensten und aufsuchender Pflege schloss der Präsident nicht aus.

Nach den Fassadenarbeiten für das Gebäude der Kurzzeit- und Tagespflege steht nun der Innenausbau an. Die Investitionskosten betragen 5,7 Millionen Euro und werden durch ein Programm des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) mit 1,5 Millionen Euro gefördert, 250 000 Euro schießt der Landkreis zu. Die Eröffnung ist für den 1. September 2022 geplant.

Förderzusage liegt vor

Nahtlos anschließen soll sich der Bau der neuen Rettungswache mit Kleiderladen und Schulungszentrum. Die Baugenehmigung sei erteilt, die Förderzusage über 1,25 Millionen Euro liege vor, die Investitionskosten belaufen sich insgesamt auf 2,8 Millionen Euro. Kostensicherheit soll die Übertragung an einen Generalunternehmer gewährleisten. Derzeit werde die Ausschreibung vorbereitet.

Ein großer Vorteil der Nähe von Klinik und Rettungswache seien die unmittelbaren Zustiegsmöglichkeiten der Notärzte und die Verkürzung der Rüstzeiten. Gerade vor dem Hintergrund einer geplanten Reduzierung der Rettungsfristen von 15 auf zwölf Minuten sei dies wichtig.