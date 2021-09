DRK Tauberbischofsheim: Oskar Fuchs ist der erste Ehrenpräsident

Tauberbischofsheim. „Es geht eine Ära zu Ende. Es ist eine Zäsur beim Kreisverband und es ist uns, dem Präsidium des DRK-Kreisverbands ein besonderes Anliegen, nach dem Stabwechsel an der Spitze des Kreisverbands nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, ohne uns zu bedanken“, betonte der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Vockel bei der Kreisversammlung. Er ernannte den nicht mehr zur Wiederwahl angetretenen Präsidenten des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim, Oskar Fuchs, in Würdigung dessen seit 1993 verdienstvollen Tätigkeiten zum Ehrenpräsidenten. „Eine Ehrung, die es im Kreisverband noch nie gab“, beschrieb er die Auszeichnung.

Fuchs wurde im Mai 1990 zum Beisitzer in den DRK-Kreisvorstand gewählt. Seit April 1993 war er dessen Vorsitzender beziehungsweise Präsident. Zudem engagierte er sich seit April 1993 im Landesausschuss des DRK-Landesverbands und seit März 1995 im Bereichsausschuss.

Unter seiner Führung wurden viele Bauprojekte und Sanierungen begonnen oder erfolgreich abgeschlossen. Dazu zählen besonders das Katastrophenschutz-Zentrum im Industriepark A 81 Tauberbischofsheim/Großrinderfeld (2015), die Rettungswache in Tauberbischofsheim (2016), die Erweiterung der Kreisgeschäftsstelle um die Räume der Breitenausbildung sowie aktuell der Bau des Tages- und Kurzzeitpflegezentrums auf dem Reinhardshof in Wertheim (Beginn März 2021). Vockel: „Dabei ist zu beachten, bisher hat der DRK-Kreisverband eine schlichte, klassische Vereinsorganisation mit einem BGB-Vorstand in voller Haftung, im ausschließlichen Ehrenamt tätig und dies bei Umsätzen und bei Investitionen in Millionenhöhe“ – jährlich etwa 8,2 bis 8,9 Millionen Euro.

Es gehöre Mut und Weisheit dazu, die herkömmlichen Geschäftsfelder auszuweiten oder sich auf neue Wege zu begeben, sagte Wolfgang Vockel in seiner Laudatio. Häufig seien diese Aufgaben mit großen Investitionen verbunden. Doch auch personelle Themen waren zu entscheiden, wie die Leitstellenkonzeption.

Oskar Fuchs habe sich stets aktiv um die Geschicke und Geschäfte des DRK-Kreisverbandes gekümmert sowie durch sein langjähriges persönliches Engagement diesen auf einem guten und wirtschaftlich soliden Erfolgskurs gehalten. Auch in Notsituationen habe er sich nicht nur für den Kreisverband eingesetzt, sondern sei zudem ständiger Ansprechpartner für alle ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen. „Du hast Deine Aufgaben vorbildlich, nämlich anstandslos, pflichtbewusst, zielstrebig und klaglos, besonnen bewältigt, als Persönlichkeit mit Bodenhaftung und tadelloser Integrität, die gradlinig, transparent und offen die Themen angeht“, nannte Vockel einige Eigenschaften von Oskar Fuchs, die er in über 150 gemeinsamen Sitzungen kennenlernte. Der Redner dankte aber auch Fuchs’ Ehefrau Brigitte, dass ihr Mann „über diese außergewöhnlich lange Zeit in einigen tausend Stunden für das DRK arbeiten durfte“.

Bislang erhielt Oskar Fuchs folgende Auszeichnungen: Henry-Dunant-Medaille des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim (2007), Verdienstmedaille (2011) und Henry-Dunant-Medaille (2017) des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg, Ehrung für 25-jähriges Ehrenamt im DRK-Kreisverband (2018) sowie Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland (2019). Nun überreichte ihm sein Nachfolger Reinhard Frank die Urkunde mit der Ernennung zum Ehrenpräsidenten des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim.