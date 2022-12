DRK fordert zwölfminütige Hilfsfrist

Tauberbischofsheim. In den vergangenen Monaten hat sich im DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim viel getan. Unter anderem wurde die Pflegeeinrichtung „Haus Reinhardshof“ eingeweiht und in Betrieb genommen. Hierüber sowie über weitere Themen informierten in der Kreisgeschäftsstelle Präsident Reinhard Frank, Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau, ihr Stellvertreter Uwe Rennhofer und Rettungsdienstleiter Michael Schäfer die Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinen einleitenden Worten betonte Frank, der „engagierte, quirlige“ Kreisverband erfülle in seinem Portfolio Dinge, die dem Landkreis zugute kämen, wie den Rettungsdienst, den Bereich des Katastrophenschutzes, den sozialen Bereich sowie Ausbildung und Kurse.

Der Bau der neuen DRK-Rettungswache auf dem Reinhardshof in Wertheim liege samt Fenstern und ersten eingebauten Türen im Zeitplan. Das Stahlgerüst der Fahrzeughalle stehe, Tore und Dach werden Anfang des kommenden Jahres eingebaut. Der Trockenbau starte demnächst. Der Neubau sei winterfest, Angebote für den Innenausbau werden eingeholt. Nach hiesigem Stand „liegen wir voll im Zeitplan und im Kostenrahmen“, zeigte sich der Präsident zufrieden, so dass die offizielle Inbetriebnahme für Oktober 2023 vorgesehen sei.

Mehr zum Thema Rettungsdienst des DRK-Kreisverbands Mosbach Kein Mangel an Notfallsanitätern Mehr erfahren

Michael Schäfer, Bereichsleiter Rettungsdienst, unterstrich die Vorteile des neuen Standorts, so dass „wir bald bestens ausgestattet in die Zukunft starten können.“ Neben Stellplätzen für fünf Fahrzeuge, Waschbox, Logistik- und Lagerräumen entstünden auch Sozial-, Büro- und Seminarräume. Die Investitionskosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro werden vom Land mit 1,6 Millionen Euro bezuschusst. Ein „Tag der offenen Tür“ für die neue Rettungswache sowie das benachbarte Pflegezentrum sei für den Spätsommer angedacht.

Die seit dem 1. September 2022 geltende zwölfminütige Hilfsfrist des neuen Rettungsdienstplans stelle die Hilfsorganisationen vor große Herausforderungen. Von nun an sei als Zielerreichung von Einsatzannahmeende bis zum Eintreffen der Hilfe am Notfallort eine Zeit von zwölf Minuten in 95 Prozent der Notfalleinsätze anzusetzen. Dies werde zu Verschiebungen wie auch zu Erweiterungen von Einsatzmitteln kommen. Der Rettungswagen sei das eine, die Besetzung das andere, gab Frank mit Blick auf den gravierenden Fachkräftemangel zu bedenken. Und Grau stellte klar: „Anforderungen und Umsetzungen müssen in Relation zu dem stehen, was finanziell und personell abbildbar ist.“

Zunächst müsse man nun auf ein landesweites Strukturgutachten zur bodengebundenen Notfallrettung warten, als Betrachtungszeitraum wird das Jahr 2022 zugrunde gelegt. Ergebnisse daraus sollen voraussichtlich bis Ende 2023 vorliegen, so Schäfer. Wenn dieses Gutachten vorliege, könne das Rettungswesen neu organisiert werden. Ganz neu wurde die einstündige Prähospitalzeit als Planungskriterium eingeführt, also die Zeit, bis der Patient im Krankenhaus eingeliefert wird.

„Mit Feuereifer“ dabei

Uwe Rennhofer informierte über Aktuelles aus dem Sozialbereich und zeigte sich begeistert, dass nach der Pandemie, „die zwar nach wie vor auf der Tagesordnung steht“, alle Bewegungsprogramme des Kreisverbands wieder durchstarten konnten. In 28 Gruppen mit 360 Teilnehmern seien „alle mit Feuereifer“ dabei. Er betonte die Wertigkeit einer angepassten Gymnastik zur Bewegungserhaltung und Kräftigung und mahnte die stete Nachwuchssuche an Übungsleitern an. Deren 20 seien aktuell im Einsatz bei 28 Gruppen. Weitere neue Bewegungsinhalte seien in Planung.

Darüber hinaus betreibe der Kreisverband zwei Kleiderläden, je einen in Tauberbischofsheim und Wertheim. Letzterer werde im Herbst nächsten Jahres in die neuen Räume in unmittelbarer Nähe der Rettungswache umziehen. Beide Einrichtungen verzeichneten einen höheren Zuwachs. So wurden an 750 Geflüchtete aus der Ukraine kostenlose Erstausstattungskleiderpakete ausgegeben. Die Läden liefen komplett über ehrenamtliches Engagement. Rund 70 Personen seien hier im Einsatz. Die in diesem Bereich generierten Einnahmen flössen demzufolge auch dem Ehrenamtsbereich zu. Im Übrigen könne jeder hier einkaufen, was wenig bekannt sei.

Gesicht des Rettungsdienstes

„Das Gesicht unseres Rettungsdienstes Dr. Wilhelm Freiherr von Lamezan ist zum 31. Oktober ausgeschieden.“ Er habe den Kreisverband in den langen Jahren seiner Tätigkeit mitgeprägt und in seiner Entwicklung begleitet, blickte Frank dankbar zurück. Er habe als Aktivposten und Aktivator mit viel Herzblut diese zentrale Funktion wahrgenommen. Neuer Ärztlicher Verantwortlicher ist Dr. Michael Weber, Chefarzt an der Rotkreuzklinik Wertheim. Dr. von Lamezan bleibe dem DRK als Kreisverbandsarzt sowie als Verantwortlicher im Bereich Breitenausbildung erhalten.

Einem zweijährigen Turnus folgend wird die Geschäftsstelle des Bereichsausschusses für den Rettungsdienst im Main-Tauber-Kreis für die Jahre 2023 und 2024 in der Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbands angesiedelt. Vorsitzender ist im ersten Jahr Verbandspräsident Frank. Der Bereichsausschuss zeichnet verantwortlich für Planung und Gestaltung des Rettungsdienstes.

Ebenfalls zum 1. Januar 2023 übernimmt der Kreisverband für zwei Jahre den Vorsitz in der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Kreis. Der Liga gehören neben dem Roten Kreuz der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Jugendhilfe Creglingen sowie der Caritasverband und die Diakonie an. Ligavorsitzende ist Manuela Grau.

Das neue Pflegezentrum „Haus Reinhardshof“ ist seit Oktober in Betrieb. Neben 30 Kurzzeitpflegeplätzen bietet es 15 Tagespflegeplätze an. Um diese bekannter zu machen und mögliche Hemmschwellen abzubauen, können Senioren im ersten Quartal des neuen Jahres offene Angebote wie gemeinsames Musizieren oder Basteln wahrnehmen. Man habe hier einen „sozialen Campus“ geschaffen, der weit über Wertheim hinausstrahlt, freute sich Frank.