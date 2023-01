Distelhausen. Das traditionelle Dreikönigskonzert der Musikkapelle findet am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Erich-Kästner-Grundschule in Distelhausen statt. Die Musikerinnen und Musiker um Dirigent Stephan Schmidt haben ein abwechslungsreiches Musikprogramm zu bieten. Bild: MKD

