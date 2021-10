Drei wertvolle Stützen des Unternehmens geehrt

Tauberbischofsheim. In einer kleinen Feierstunde wurde bei der Steuerkanzlei Wiesinger & Schrama ein Jubiläum besonderer Art begangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehrere Gründe zum Feiern

Drei langjährige treue Mitarbeiterinnen wurden für insgesamt 85 Jahre Betriebstreue in der Steuerkanzlei geehrt. Die Steuerkanzlei selbst hat ebenfalls Grund zum Feiern: Vor 15 Jahren, am 1. Januar 2006, übernahmen Steffen Wiesinger und Willem Schrama die 1951 von Adolf Frei in Tauberbischofsheim gegründete Steuerkanzlei Frei, die am 7. Mai 2021 ihren 70. Geburtstag feierte.

„Mitarbeiterinnen beschäftigen zu dürfen, die 30 beziehungsweise 25 Jahre lang das Unternehmen zuverlässig, fachkundig und verantwortungsbewusst mitgestaltet und dieses erfolgreich bei der Transformation von der analogen zur digitalen Kanzlei begleitet haben, ist gerade in der heutigen schnelllebigen Welt äußerst wertvoll,“ so Steffen Wiesinger.

„Mitarbeiterinnen wie diese sind gerade in Zeiten der Digitalisierung und damit einhergehender Veränderung der Arbeitsprozesse die Stütze des Unternehmens und aktuell nur schwer zu finden“, sagte Willem Schrama.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geehrt wurden für 30-jährige Betriebszugehörigkeit Elisabeth Stang sowie Tanja Lochner-Wöppel. Ihr 25. Dienstjubiläum feierte Patricia Pfannes.