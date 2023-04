Drei Verletzte nach Unfall bei Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Nachdem ein 20-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Renault von der Fahrbahn abkam, wurden er sowie seine beiden Mitfahrer ins Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße 504 von Külsheim in Richtung Tauberbischofsheim. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr er nach rechts ins Bankett, übersteuerte ruckartig nach links und fuhr dort eine Böschung hinunter. Der Renault kam im anliegenden Wald zum Stehen. Es entstand Totalschaden in unbekannter Höhe.

