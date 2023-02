Drei Urgesteine verabschiedet

Tauberbischofsheim. Mit einem Festakt wurden am Donnerstagabend im Rathaussaal drei „Urgesteine“ des Stiftungsrates der 1982 gegründeten Stiftung Fechtsport Tauberbischofsheim verabschiedet. Reinhold Barlian, Edmund Brenner und Peter Störzer hatten bei einer Vorstandssitzung Ende September 2022 erklärt, bei den anstehenden Neuwahlen nicht mehr erneut für den Stiftungsrat kandieren und daher zum Jahresende 2022 nach langer Zeit aus dem Vorstand ausscheiden zu wollen.

„Ihr drei seid große Vorbilder, die Tugenden wie Klugheit, Fleiß und Einsatz für andere in sich vereinen. Erfolgreiches ökonomisches und unternehmerisches Handeln geht bei euch Hand in Hand mit Gemeinsinn einher“, würdigte Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Präsident der Gesellschaft zur Förderung des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim (GFFC), in seiner Laudatio das Trio. „Euer vielfältiges ehrenamtliches Engagement ist ein Glücksfall sowohl für den Fechtsport in Tauberbischofsheim als auch für die gesamte Region“.

„Fechten ist ein Botschafter und sportliches Aushängeschild für die Stadt Tauberbischofsheim sowie den Main-Tauber-Kreis nicht nur national, sondern sogar international“, verdeutlichte Reinhart anhand seiner Erlebnisse beispielsweise als damaliger Europaminister sowie als jetziger Landtagsvizepräsident. Dies sei unter anderem dem langjährigen und hohen ehrenamtlichen Engagement Barlians, Brenners und Störzers für den Fechtsport am Standort Tauberbischofsheim zu verdanken.

„38 Olympische Medaillen, 241 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie 655 deutsche Meistertitel – der Fechtclub Tauberbischofsheim ist damit nicht nur der erfolgreichste Sportverein Deutschlands, sondern auch der erfolgreichste Fechtclub der Welt“, bilanzierte Wolfgang Reinhart.

„In die Zukunft stehen sicherlich Investitionen an – umso wichtiger ist es, dass in den vergangenen Jahrzehnten eine solch solide, stabile und werthaltige Arbeit geleistet wurde. Die drei haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Stiftung heute wirtschaftlich so gut dasteht“, meinte Wolfgang Reinhart abschließend.

Im Anschluss an seine Laudatio überreichte er den drei ausscheidenden Stiftungsräten Reinhold Barlian, Edmund Brenner und Peter Störzer jeweils eine Ehrenurkunde sowie ein Präsent als Anerkennung deren herausragender Verdienste für den Fechtsport in Tauberbischofsheim. Der FC-Präsident Klaus-Peter Rupp schloss sich in einer kurzen Ansprache dem Dank an das Trio an.

„In dieser langen Zeit haben wir viele positive Momente erleben dürfen, aber ebenso manche Turbulenzen im Fechtclub miterleben müssen“, konstatierte Edmund Brenner auch im Namen von Barlian und Störzer zurückblickend in einer Dank- und Abschiedsrede. „Wir sind heute sehr froh darüber, dass sich der Fechtclub Tauberbischofsheim inzwischen wieder in einem ruhigen Fahrwasser befindet und der Blick auch sportlich positiv nach vorne gerichtet werden kann.“

Er habe in seiner Zeit als Vorsitzender stets darauf geachtet, dass sich die Stiftung nicht von außen beeinflussen lasse und gemäß ihrer Satzung selbständig verantwortlich handele. „Ich denke, dass es ohne die laufenden finanziellen Unterstützungen durch die Stiftung heute den Fechtclub nicht mehr gäbe“, zeigte sich Brenner überzeugt. So habe die Stiftung Fechtsport auch mit Ausschüttungen der ehemaligen Sportmarketing in den Jahren 2001 bis 2022 insgesamt 2 165 000 Euro dem Fechtclub zur Verfügung gestellt.

„Hierauf bin ich sehr stolz, denn das Fechten fördert junge Menschen und hat Tauberbischofsheim weltweit bekannt gemacht – diesen Ruf hat die Stadt heute noch immer“, so Brenner. „Ich bin auch sehr froh, dass es uns gelungen ist, in langwierigen Gesprächen mit dem Landessportverband das Internat in Tauberbischofsheim abzusichern, das für den Fechtsport sehr wichtig ist“.

Gleichzeitig dankte der bisherige Vorsitzende des Stiftungsrates speziell dem FC-Präsidenten Klaus-Peter Rupp, den beiden ehemaligen Stiftungs-Geschäftsführern Hans Jürgen Reusch und Fr. Götzelmann sowie dem jetzigen Geschäftsführer Michael Kappus für die immer sachlich fundierte und konstruktive Zusammenarbeit. Brenners besonderer Dank galt zudem Wolfgang Reinhart, der neben seiner Funktion als GFFC-Präsident zusätzlich ab 1. Januar die Nachfolge als Vorsitzender des Stiftungsrates angetreten hat. „Herr Barlian, Herr Störzer und ich werden dem FC Tauberbischofsheim sowie der Stiftung Fechtsport weiterhin eng verbunden bleiben“, versicherte Edmund Brenner.

Im Rahmen des kleinen Festakts wurden sechs Kadetten und Junioren des Fechtclubs Tauberbischofsheim zu den U17 und U20-Europameisterschaften von FC-Präsident Klaus-Peter Rupp, GFFC-Präsident Wolfgang Reinhart, von den drei geehrten ehemaligen Stiftungsräten sowie den weiteren Festgästen verabschiedet. An diesen Wettkämpfen, die vom 21. bis 28. Februar in Tallinn (Estland) stattfinden, nehmen die U 17-Kadetten Anastasia Tropmann (Florettfechten) und Nayan Gwalani (Säbelfechten) teil. Bei den U 20-Juniorinnen oder Junioren wurden Katherina Kozielski, Lina Zerrweck und Bendix Kelpe (Degen) sowie Bastian Kappus (Florett) nominiert.