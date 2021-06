Drei Sitzgruppen renoviert

Hochhausen. Drei in die Jahre gekommene Sitzgruppen wurden durch Josef Kaufmann und Lothar Geier renoviert. Oberhalb des ersten Käppele waren ein vor langer Zeit aufgestellter Steintisch und die dabei befindliche Holzbank baufällig geworden.

Auf Initiative von Ortsvorsteher Hilmar Freundschig wurde von seinen beiden Helfern an diesem Ort der Steintisch gerichtet und die von Josef Kaufmann und Lothar Geier neu gefertigte Holzbank aufgestellt. An dieser Stelle und auf der Anhöhe Richtung Segelflugplatzgelände hatten Josef Kaufmann und Hilmar Freundschig in der Winterzeit bereits Vorarbeit geleistet, sodass die Wanderer den Blick ins Taubertal genießen können.

Eine dritte von Kaufmann gefertigte Holzbank wurde in Verlängerung der alten Steige aufgestellt. Alle drei Örtlichkeiten werden auch zukünftig gepflegt.