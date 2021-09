Dr. Gerhild Bau aus Tauberbischofsheim ist 80: Im Herzen jung

Tauberbischofsheim. „Ich fühle mich nicht anders als mit 70“, sagte die ehemalige Leiterin des Gesundheitsamts im Main-Tauber-Kreis an ihrem Geburtstag im Gespräch mit den FN. „Altern“, fügte sie jedoch ganz ehrlich hinzu, „ist nichts für Feiglinge“.

Im brandenburgischen Schwiebus geboren, wuchs Dr. Gerhild Bau in Gelsenkirchen auf. Dort legte sie auch ihr Abitur ab und studierte danach in Münster, München und Würzburg Medizin. Nach 15 Jahren als erfolgreiche Ärztin am Kreiskrankenhaus in Tauberbischofsheim wechselte die Powerfrau an das damals noch staatliche Gesundheitsamt, das sie von 1984 bis 2006 leitete.

© Bau

Langeweile ist ein Fremdwort für Dr. Bau: „Ich war immer aktiv. Es passt nicht zu mir, nichts zu planen, nichts vorzuhaben.“ Stets setzte sie sich auch für andere ein. Ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement will sie auch mit 80 nicht aufgeben. Sie ist nach wie vor Vorsitzende beim Behindertensportverein Tauberbischofsheim und bringt sich als Vorstandsmitglied in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sowie im Inner Wheel Club Tauberfranken ein. Zudem nimmt sie weiterhin Begutachtungen beim Sozialgericht in Würzburg vor und unterstützt Tochter Sabine in der Zucht Kleiner Münsterländer. Allen Aufgaben widme sie sich mit Freude, sagt Dr. Bau und beschreibt sich selbst als „positiv, optimistisch und unternehmungslustig – ich bin kein grüblerischer Typ“. Dabei knuddelt sie das jüngste Mitglied der Familie Bau, die quirlige, zehn Wochen alte Dackelhündin Hanni.

Die nächste Familienfeier steht übrigens auch schon vor der Türe: Mit ihrem Mann Wolfgang Bau, dem früheren Amtsgerichtsdirektor, feiert sie am 19. Oktober den 54. Hochzeitstag.

Den Glückwünschen zum 80. Geburtstag schließen sich die FN gerne an. Bild: Bau