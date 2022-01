Dr. Georg Hanrath neuer Technikvorstand

Tauberbischofsheim. Der Aufsichtsrat der Weinig AG, führender Technologieanbieter für die holz- und holzwerkstoffbearbeitende Industrie und das Handwerk, hat den 56-jährigen Dr. Georg Hanrath zum neuen Technikvorstand berufen.

An der Seite des Vorstandsvorsitzenden Gregor Baumbusch und des Finanzvorstandes Axel Steiger verantwortet Dr. Hanrath als CTO den Bereich Technik.

Der Aufsichtsrat der Weinig AG hat den 56-jährigen Dr. Georg Hanrath zum Technikvorstand berufen. © Weinig

Dr. Hanrath ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach seinem Studium des Maschinenbaus mit Schwerpunkt Fertigungs-/Produktionstechnik, Abschluss Diplom-Ingenieur an der RWTH Aachen, promovierte Dr. Hanrath zum Dr.-Ing. an der RWTH Aachen.

Von 1997 bis 2003 war er in verschiedenen Funktionen bei Tochterunternehmen der ThyssenKrupp AG in Deutschland und den USA tätig. In dieser Zeit absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium zum Master of Science in Organizational Leadership and Quality in USA.

Verschiedene leitende Funktionen

Von 2003 bis 2005 war er als Bereichsleiter Konstruktion und Entwicklung bei Gildemeister AG tätig und von 2006 bis 2015 in verschiedenen leitenden Funktionen bei Starrag Group Holding AG, dort zuletzt für vier Jahre als Executive Vice President Operations.

Von 2016 bis heute war Dr. Hanrath als Mitglied der Konzern-Geschäftsführung der Leitz GmbH & Co. KG in Oberkochen für den Bereich Technik als COO verantwortlich.

Amtsantritt zum 1. Februar

Der 56-Jährige wird sein neues Amt zum 1. Februar 2022 antreten.

„Mit Dr. Georg Hanrath haben wir einen exzellenten, international erfahrenen Technikvorstand gewinnen können. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem neuen, nun wieder kompletten Vorstand sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind, um die Entwicklung der Weinig- Gruppe erfolgreich fortführen zu können“, betont Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Bach.