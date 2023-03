Dorfleben maßgeblich mitgestaltet

Hochhausen. Der Musikverein Hochhausen konnte zufrieden auf das letzte Jahr zurückblicken: Wieder hat man das dörfliche Leben maßgeblich mitgestaltet. Die Corona-Phase wurde gut bewältigt und auch die personelle Situation hat sich stabilisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Jahreshauptversammlung, geleitet vom Vorsitzenden Wendelin Bundschuh, fand im Proberaum statt und zahlreiche Musiker, Mitglieder und Freunde waren gekommen. Im Mittelpunkt des Abends standen die Berichte über die Aktivitäten des Vereins und Ehrungen fleißiger Musiker.

Nach dem Totengedenken ließ Schriftführerin Birgit Schubert das vergangene Jahr Revue passieren. Bei kirchlichen und öffentlichen Anlässen hatten die aktiven Musiker 19 Auftritte zu absolvieren. Auch die Blechbläser-Ensembles und das Trompetentrio des Vereins waren mehrfach im Einsatz. Hinzu kamen 29 Proben der Gesamtkapelle sowie Satzproben einzelner Register und Ensembles. Höhepunkte im Vereinsleben waren zweifellos das Sonntagskonzert im Klostergarten in Bronnbach, die Serenade im Grünauer Hof und die Auftritte in der Weihnachtszeit in Tauberbischofsheim und bei der Dorfweihnacht im Grünauer Hof. Für die Geselligkeit fand eine Radtour statt und ein gemeinsames Jahresessen in der Weinstube Haag & Martini in Uissigheim. Zur Bewältigung und Organisation der Vereinsarbeit waren vier Vorstandssitzungen notwendig.

Mehr zum Thema Musikverein Höpfingen Weihnachtskonzert war der Höhepunkt Mehr erfahren Musikkapelle Dienstadt Nachwuchs dringend gesucht Mehr erfahren

Kassenwart Dietmar Mechler stellte die finanzielle Situation des Vereins dar. 2022 sei wieder solide gewirtschaftet worden. Trotz eines leichten Verlustes stünde der Verein auf gesunden Füßen und könne gelassen in das neue Vereinsjahr gehen. Kassenprüfer Michael Kaufmann würdigte die tadellose Arbeit des Kassenverwalters und führte die einstimmige Entlastung herbei.

In Vertretung des entschuldigten Dirigenten Reiner Rödiger streifte der Vorsitzende kurz das vergangene Vereinsjahr und ging auch auf einige strukturelle Aspekte näher ein.

Die personelle Situation habe sich durch die Corona- Zwangspause nicht verändert, gleichwohl habe man zwei Musiker aus persönlichen bzw. beruflichen Gründen verloren. Aktuell sind wieder fünf Musiker zur Kapelle gestoßen, so dass sich die Zahl der Aktiven wieder Richtung 30 bewegt, was durchaus Grund zur Freude bereite. Bundschuh legte auch dar, weshalb sich die Kapelle derzeit nicht an Terminen mit Marschmusik beteiligt, bei der längere Strecken zu bewältigen seien.

Die Ausbildung von Nachwuchsmusikern im eigenen Verein sei nicht mehr erfolgversprechend und lohnenswert, weshalb eine Kooperation mit der Musikschule Werbach besteht. Dort könne jedes Instrument erlernt werden.

Leider sei hier zu erkennen, dass immer weniger Kinder sich längere Zeit mit einem Instrument beschäftigen und sich an feste Probezeiten binden wollen. Insgesamt würden die Vereine und Organisationen aller Couleur Probleme bekommen, Nachwuchs zu finden.

Für hervorragenden Probenbesuch wurden anschließend folgende Musikerinnen und Musiker mit einem Präsent gewürdigt: Thomas Ditzenbach, Carmen Bundschuh, Wendelin Bundschuh und Walter Krank.

Der Probenbesuch war mit 80 Prozent durchaus ordentlich. Ortsvorsteher Hilmar Freundschig überbrachte die Grüße des Ortschaftsrates. Er stellte die geleistete Arbeit des Musikvereins für das dörfliche Leben Hochhausens heraus. Der Musikverein sei darüber hinaus ein wichtiger und erfolgreicher Repräsentant für Hochhausen.

Auf Vorschlag des Gesamtvorstands gab es dann eine Veränderung in der Ehrenordnung, dabei ging es um die zukünftige Gestaltung von Trauerfeiern von verstorbenen passiven Mitgliedern. Zum Schluss gab Bundschuh einige Termine für das erste Halbjahr bekannt. Die Kapelle wird am 29. April die Maibaumaufstellung umrahmen, an Fronleichnam ist eine Prozession in Hochhausen angedacht, am 3. Juli spielen die Musiker bei der Altstadtfest-Bierprobe in Distelhausen und am 22. Juli findet die Serenade im Grünauer Hof statt. WB