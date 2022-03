Dittwar ist wieder blitzsauber

Dittwar. Rund 40 Kinder und Erwachsene trafen sich am Samstag, um im Ort wieder einmal im Rahmen der Aktion „Picobello“ für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Nachdem Ortsvorsteher Mathias Lotter die Teilnehmer auf verschiedene Gruppen aufgeteilt und ihnen entsprechende Gebiete zugewiesen hatte, zogen die Teams los, um ihre Aufgaben zu erledigen. Man brauchte nicht weit zu gehen, um die ersten weggeworfenen Zigarettenkippen, Bonbonpapiere und auch Coronamasken zu finden. Aber auch Styroporteile, Flaschen, Teile von Plastiktaschen und ähnliches wurde gefunden. Nach zwei Stunden waren die „Aufräumarbeiter“ dann wieder am Feuerwehrgerätehaus zurück. Hier konnten sich alle Teilnehmer mit Grillwürsten und Getränken von der Arbeit erholen. Die gefüllten Müllsäcke wurden für die Stadtreinigung im Rathaus verstaut, wo sie abgeholt werden sollen. Die ebenfalls gefundenen Metallteile wurden sofort in die entsprechenden Container gebracht. ali

