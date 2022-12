Dittigheimer „Weihnachtszauber“ kam gut an

Dittigheim. In der Kulisse des ehemaligen Schulhofes fand am Freitag der vierte Dittigheimer „Weihnachtszauber“ mit einem bunten Rahmenprogramm statt. Einen Großteil der schönen Darbietungen gab es von den Kindern des Kindergartens St. Maria und Schülern der Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen. Die weihnachtliche Veranstaltung stieß auf große Resonanz und war von Beginn an sehr gut besucht.

Viele sangen mit

Ortsvorsteher Elmar Hilbert freute sich über die zahlreichen Besucher und bedankte sich bei allen Beteiligten und Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten. Und schon kam der erste Programmpunkt:

Mit viel Begeisterung sangen die Kinder des Dittigheimer Kindergartens St. Maria einige schöne Weihnachtslieder, darunter auch das bekannte Stück „In der Weihnachtsbäckerei“ und dabei sang auch so mancher Zuhörerende begeistert mit.

Nach dem ersten Vortrag kam das „weit angereiste“ Christkind und verteilte seine süßen Gaben an die Kinder.

Stadtkapelle spielte

Ein weiterer toller Programmpunkt war der Auftritt der Schüler der Erich-Kästner-Grundschule aus Distelhausen, die mit Weihnachtsliedern und einem Weihnachtsspiel begeisterten und erfreuten. Es machte richtig Freude, den Akteuren des Kindergartens und der Schule zu lauschen. Zu einem der Höhepunkte gehörte auch der Auftritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Unter der Leitung von Gustav Endres spielten die Musiker bekannte Weihnachtslieder für ihr Publikum. Im Vitussaal im Rathaus gab es einen Bastel- und Kreativmarkt, bei dem allerlei Nützliches für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage angeboten wurde. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Die Dittigheimer Vereine sorgten für das leibliche Wohl der Gäste.

Rund um die aufgestellten Öfen gab es bei frostigen Temperaturen beim Glühwein nette Gespräche.