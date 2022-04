Dittigheim/Distelhausen. Die Kommunionkinder der Gemeinden Dittigheim und Distelhausen nahmen am „Lauf für den Frieden“ teil. Organisiert wurde er von der ökumenischen Fachstelle für Flüchtlingshilfe. Die Kinder sammelten in im Bekanntenkreis und kamen so auf eine Summe von 500 Euro. Übergeben wurde das Geld an Guido Imhof, Abteilungsleitung Soziale Dienste des Caritasverbands. Bild: Krank

