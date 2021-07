Dittigheim war erstes Etappenziel

Dittigheim. Der Stadtteil Dittigheim war der erste Etappenort vom „rollenden Klassenzimmer“. Initiator Ortwin Czarnowski startet auch 2021 eine Radtour für Schüler aus verschiedenen Schulen aus Heilbronn und Umgebung. Sie geht über 1000 Kilometer von Heilbronn über Berlin bis Kiel. Zum siebten Mal organisiert der 80-jährige Olympiateilnehmer von 1968 die zweiwöchige Radreise, die dieses Jahr unter dem Motto „Klimaschutz“ steht.

„Das rollende Klassenzimmer“ setzt sich aus 19 Mädchen, 20 Jungen, neun Eltern und zwei Senioren (70 und 80 Jahre) zusammen. Sie erleben Unterricht, der nicht im Klassenzimmer stattfindet, sondern vor Ort. Die Radler stärken auf der Tour ihre Persönlichkeit und profitieren schulisch durch die Vertiefung verschiedener Unterrichtsinhalte.

Zusätzlich radelt der Tross für den Klimaschutz: „Wir fahren Rad und geben Rat“, so Ortwin Czarnowski bei der Begrüßung durch stellvertretenden Bürgermeister Johannes Benz und stellvertretenden Ortsvorsteher Thorsten Hepp in Dittigheim. „Wir möchten darauf hinweisen, dass wir Menschen Bäume pflanzen müssen, um das Leben auf der Erde zu erhalten. Natürlich können Bäume allein den Klimawandel nicht aufhalten, sie sind aber Bausteine bei der Bewältigung der Klimakrise“, ist der ehemalige Lehrer überzeugt.

Für jeden der elf Etappenorte hat das Klassenzimmer ein Bäumchen dabei. Das Gastgeschenk soll dort eingepflanzt werden und ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz sein. In Dittigheim wird die Sauerkirsche an der Wehranlage künftig für gutes Klima sorgen.

Mit guten Wünschen für die weiteren Etappen überreichte Johannes Benz eine kleine „Wegzehrung“ an die Gruppe. Am 4. August wird die Tour in Kiel enden.