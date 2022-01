Dittigheim erhält Brunnenanlage

Tauberbischofsheim. Der Technische Ausschuss (TA) vergab bei seiner Sitzung am Mittwoch die Landschaftsarbeiten für die neue Brunnenanlage vor dem Dittigheimer Rathausplatz einstimmig an die Firma Fleck Natursteine in Höhe von rund 103 000 Euro. Bürgermeisterin Anette Schmidt betonte, dass dieser langgehegte Wunsch nur Realität werde, weil er vom Leader-Projekt mit 60 Prozent oder rund 57 000 Euro gefördert werde. „Wir freuen uns, dass diese Maßnahme endgültig umgesetzt werden kann und hoffen, dass eine Einweihung im Sommer ohne Einschränkungen möglich sein wird“, so Dittigheims Ortsvorsteher Elmar Hilbert.

Neben dieser Entscheidung billigte der TA die Zurückstellung eines Baugesuchs um ein Jahr. Dabei geht es um die Errichtung einer Plakatanschlagtafel im Bereich von Würzburger-, Mergentheimer- und Wertheimer Straße. Hierfür soll ein Bebauungsplan mit verbindlichen Regelungen zu Orten, an denen Werbeanlagen errichtet werden, aufgestellt werden. Zur Kenntnis genommen wurde, dass ein Sanitätshaus mit Reha-Bereich in das ehemalige Postzustellungsgebäude zwischen dem Ärztehaus und dem Kik-Markt einziehen wird. Die Vorderfront wird zu einer Schaufensterfassade.

Eine große Lagerhalle mit einer Breite von 68, einer Länge von 72 und einer Traufhöhe von 10,55 Metern mit angebautem zweigeschossigen Bürotrakt wird auf dem Gelände des Industrieparks A 81 entstehen. Die Fassade soll farblich gegliedert werden, damit sie nicht zu massiv wirkt. Gerhard Baumann (CDU) zeigte sich froh, dass Arbeitsplätze entstehen und sich das Industriegebiet erweitert. Der Technische Ausschuss nahm das Projekt ebenso zur Kenntnis wie den Umbau und die Umnutzung einer ehemals militärisch genutzten Halle zum Betriebsgebäude für Metallverarbeitung auf dem Laurentiusberg. hvb