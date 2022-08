Distelhausen: Polizei fahndet nach Flüchtigem

Distelhausen. Zwei Autofahrer flüchteten am Samstag vor der Polizei. Gegen 15.40 Uhr war der Autobahnpolizei

Weinsberg ein Daimler-Benz älteren Baujahres mit Zulassung in Villingen-Schwenningen aufgefallen, der auf der Autobahn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer sollte deshalb kontrolliert werden. Beim Anhalten gelang es dem unbekannten Fahrzeugführer die Flucht zu ergreifen. Die Besatzung des Polizeifahrzeugs verlor ihn am Autobahnkreuz Weinsberg aus den Augen. Kurz nach 16.15

Uhr sichtete eine Polizeistreife der Autobahnpolizei in Tauberbischofsheim einen

grauen Audi, ebenfalls mit dem Kennzeichen Villingen-Schwenningen. Auch diesmal entzog sich

der Fahrer der Kontrolle und flüchtete in die Kurze Steige in

Distelhausen. Dort stellte der Mann den Audi ab und flüchtete zu Fuß weiter in

unbekannte Richtung. Zur Fahndung wurden nun umfangreiche Kräfte zusammengezogen,

unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunde. Im Inneren des Audi wurden Drogen entdeckt, außerdem besaß der Flüchtige keinen gültigen Führerschein mehr. Der Mann wurde von

mehreren Zeugen gesehen, die ihn als etwa 1,70 Meter groß, mittleren Alters, mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Er trug ein ärmelloses Shirt und kurze Hosen. Trotz

der Fahndungsmaßnahmen mit Streifen der Reviere Tauberbischofsheim und

Bad Mergentheim sowie Unterstützungskräften aus Würzburg konnte der Mann

entkommen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. Hinweise auf den Mann nimmt die Autobahnpolizei in

Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/60040 entgegen.

