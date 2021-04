Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Überfall auf Discounter in Tauberbischofsheim - Landgericht Mosbach verurteilt stellvertretenden Filialleiter zu vier Jahren Haft / Schwerer Raub und vorsätzliche Körperverletzung Discounter-Überfall in Tauberbischofsheim: Schichtleiter muss vier Jahre in Haft

Das Landgericht Mosbach verurteilte am Montag einen 28-Jährigen, der im Dezember 2019 am Raubüberfall auf eine Discounter-Filiale in Tauberbischofsheim beteiligt war, zu vier Jahren Haft wegen schweren Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung. © Fabian Greulich