Johannes Klöhn arbeitet beim Landkreistag Baden-Württemberg in Stuttgart als Referent im Dezernat für Finanzen, Personal und Kommunales. In seiner Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg befasste er sich mit der Möglichkeit einer Direktwahl der Landräte in Baden Württemberg. Die Wahl des neuen Landrats für den Main-Tauber-Kreis bei einem Bewerber

...