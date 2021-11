Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schulzentrum Am Wört - Der Zehntklässler Tim Klose hat ein Programm entwickelt, über das W-Lan-Netzwerke in jedem Klassenzimmer aufgebaut werden können Digitalisierung in die Hand genommen

Der Schüler Tim Klose hat für das Schulzentrum am Wört ein Programm entwickelt, über das W-Lan-Netzwerke in jedem Klassenzimmer aufgebaut und im Unterricht werden können. © Schulzentrum