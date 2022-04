In der Integrierten Leitstelle in Bad Mergentheim wurden rund 300 Sicherheitskarten für den Digitalfunk bei den Feuerwehren an den Landkreis übergeben (von links): Jürgen Segeritz (Verantwortlicher für den Katastrophenschutz), Kreisbrandmeister Andreas Geyer, Referent Andreas Schmidt vom Innenministerium, Erster Landesbeamter Florian Busch sowie Leitstellenleiter Matthias Hofmann.

© Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Markus Moll