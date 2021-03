Tauberbischofsheim. „Wir unterrichten derzeit alle Klassen in virtuellen Klassenzimmern laut Stundenplan“, beschreibt Robert Dambach, Schulleiter der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim, den Alltag in Corona-Zeiten. Wie auch die Kollegen von der Gewerblichen Schule hat sich das Lehrerkollegium für Microsoft-Teams als digitale Plattform entschieden. „Das funktioniert stabil“, so Dambach. Allerdings habe man festgestellt, dass der Fernunterricht sowohl für Schüler als auch für Lehrer anstrengender ist, weil mehr Konzentration für die Bearbeitung des Lernstoffs notwendig sei.

Kreativer Unterricht

„Hilfreich für die Bewältigung des zweiten Lockdowns war, dass wir im Sommer, sozusagen vorab, Fortbildungen für unsere Lehrer und Lehrerinnen organisiert haben. Dadurch haben sie das Rüstzeug, die Basics, erworben“, führt der Schulleiter weiter aus. „Wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt und die Kinderkrankheiten beseitigt.“

Schwierig werde es natürlich beim Sportunterricht oder bei Textverarbeitung, Betriebssimulationen oder in der Übungsfirma. „Aber meine Kollegen haben sich da richtig ins Zeug gelegt und tolle Sachen gemacht.“ So hätten die Sportlehrer nicht nur Videos mit Work-Outs oder Fitnessgymnastik er-, sondern auch Aufgaben via Runtastic-App gestellt. „Damit kann der Lehrer dem Schüler beispielsweise die Aufgabe geben, den Tauberbischofsheimer Trimm-Dich-Pfad zu absolvieren und der Schüler kann dem Lehrer zeigen, dass er dies auch getan hat.“

Gut ausgestattet

Neben der Beherrschung der Software durch die Lehrer sei aber noch ein anderer Faktor entscheidend für das Funktionieren des Fernunterrichts: die gute digitale Ausstattung der Schule. Es habe bislang noch keinen Engpass auf der Datenautobahn gegeben. „Da hat einerseits das Ministerium viel Geld in die Hand genommen und andererseits, was für uns noch wichtiger ist, unser Schulträger, der Main-Tauber-Kreis, das Geld auch unverzüglich weiter gegeben“, lobt Dambach die Kreisverwaltung. So hätten sie über den Etat für Endgeräte 80 Laptops zur Verwendung durch die Schüler erhalten. In einem zweiten Etat sollen nun CO2-Messgeräte für Lehrer- und Klassenzimmer sowie Luftreiniger für die Räume angeschafft werden. Auch die Ausweitung der Hygienemaßnahmen ist vorgesehen.

„So wie wir auf den Fernunterricht vorbereitet waren, werden wir es auch sein, wenn der Präsenzun-terricht wieder starten kann“, ist Dambach überzeugt. Und wie seine Kollegen von der Gewerblichen Schule stellt auch er fest: „Die Corona-Pandemie ist ein Treiber der Digitalisierung.“