Diesel von Lkw bei Werbach abgezapft

Tauberbischofsheim/Werbach. Rund 200 bis 250 Liter Diesel wurden aus dem Tank einer Sattelzugmaschine im Zeitraum von Samstag gegen 16.30 Uhr bis Montag gegen 4 Uhr entwendet. Der Sattelzug war zwischen Werbach und Impfingen auf dem Parkplatz kurz nach Ortsausgang in Werbach abgestellt. Bei dem Diebstahl wurde der Tankdeckel des rechten Außentanks beschädigt. Der bislang unbekannte Täter hat, so vermutet die Polizei, im weiteren Verlauf den Diesel abgepumpt oder abgesaugt, in ein geeignetes Gefäß abgefüllt und ist schließlich geflüchtet. Der Wert des gestohlenen Diesels beläuft sich auf etwa 550 Euro. Da der Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, ist die Polizei auch auf Zeugenhinweise angewiesen.

Mögliche Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 melden.

