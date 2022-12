Diese Leere tut fast schon weh

Eigentlich könnte alles so schön sein – denn pittoresk ist der Marktplatz allemal. Und deshalb tut diese Leere fast schon weh. Ihn jedoch mit dem Schlossplatz zu vergleichen, wäre unfair. Die Atmosphäre am Türmersturm ist einmalig. Gegen seinen Charme ist jeder andere Platz chancenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „Schuld“ am etwas verunglückten Weihnachtsmarkt auf die Stadt zu schieben, wäre ebenfalls ungerecht. Wer wusste denn schon im Juli, wie sich Corona im Herbst und Winter „aufführen“ wird? Natürlich war früher mehr Lametta. Doch nun gilt es, nach vorne zu schauen. Die Buden zu vereinen – am besten auf dem gesamten Marktplatz –, ist ein wichtiger Punkt. Wie wäre es obendrein mit einem Kinderkarussell? Die Bühne dagegen könnte auf den bewirteten Schlossplatz umziehen. Dann kämen sich Künstler und Eisbahn-Musik lautstärketechnisch auch nicht mehr in die Quere.