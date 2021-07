Diebstahl in Tauberbischofsheimer Einkaufsmarkt: Video zeigt mutmaßliche Diebin

Tauberbischofsheim. Einer Frau wurde am Mittwoch, 30. Juni, der Geldbeutel gestohlen, während sie in einem Einkaufsmarkt in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee an der Kasse stand. Die 54-Jährige meldete den Diebstahl am selben Tag bei der Polizei.

Personenbeschreibung

Weitere Befragungen der Geschädigten führten die ermittelnden Beamten zu den Videoaufnahmen des Einkaufsmarkts. Auf den Aufnahmen ist zur Tatzeit, 15.25 Uhr, die zirka 50 bis 60 Jahre alte, mutmaßliche Diebin zu erkennen. Am Tattag trug sie eine Jeans, ein beiges oder graues T-Shirt und eine schwarze Weste. Ihre Haare sind blond gefärbt und kurz.

Die Nächste an der Kasse

Die Polizei sucht zur Aufklärung des Diebstahls jetzt nach einer Frau, die unmittelbar nach der Tatverdächtigen an der Kasse bedient wurde. Die gesuchte Zeugin ist zirka 30 bis 40 Jahre alt und hat kurze, rötliche Haare.

Die Frau trug außerdem eine Brille, war komplett grau bekleidet und hatte eine türkisfarbene Umhängetasche. Außerdem trug die Zeugin einen grauen oder schwarzen Einkaufskorb mit weißen Punkten bei sich.

