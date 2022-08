Tauberbischofsheim. Diebe pumpten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere hundert Liter Diesel aus einem Lkw. Nach Angaben der Polizei hatte der 45-jährige Fahrer gegen 14.40 Uhr seinen Laster in der Straße „Am Fronbrunnen“ in Tauberbischofsheim abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, stellte er fest, dass Kraftstoff in den Tanks fehlte.

Insgesamt haben die Diebe rund 230 bis 250 Liter Diesel aus dem Lkw gepumpt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1