„Die Welt ein Stück gerechter machen“

Hochwertiger Kaffee, leckere Schokolade, kunstvolle Figuren und viele weitere Produkte aus Fairem Handel bietet der Weltladen Tauberbischofsheim an. Bereits seit 30 Jahren engagieren sich die Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. Ein kunterbuntes Sortiment erwartet Kunden im Weltladen Tauberbischofsheim – und das schon seit 30 Jahren. Das Jubiläum wird am Samstag, 18. September, ab 10 Uhr coronakonform vor dem Weltladen gefeiert. Nach Grußworten von Bürgermeisterin Anette Schmidt bietet das Ladenteam bis 13 Uhr Snacks und Kaffee an – fair gehandelt.

Vom Verkaufsstand zum Weltladen

Angefangen mit dem Verkauf fairer Produkte auf kirchlichen Festen sowie an einem Stand in der Tauberbischofsheimer Fußgängerzone, habe die „Initiative Weltladen“, eine engagierte, am Fairen Handel interessierten Gruppe, den Entschluss gefasst, ein ebensolches Geschäft zu gründen, berichtet Birgit Hauke, Vorstandsmitglied des Vereins „Partnerschaft Dritte Welt“.

Zu diesem Zweck sei 1991 der Trägerverein ins Leben berufen worden, der seitdem von einer ungefähr gleichbleibenden Zahl von 130 Mitgliedern unterstützt werde und früh Mitglied im Weltladen-Dachverband geworden sei. Im Mai 1991 sei der ehrenamtlich betriebene Weltladen schließlich in seinem ersten Standort in der unteren Fußgängerzone eröffnet worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damals sei der Laden noch klein und verhältnismäßig altmodisch gewesen. „Der Laden besaß keine Registrierkasse und die Preisetiketten wurden von Hand geschrieben“, erinnert sich Hauke.

Mit dem wachsenden, gesellschaftlichen Interesse an fairer und nachhaltiger Ware habe sich der Wunsch nach einer größeren und professionelleren Räumlichkeit entwickelt.

So fand im April 2000 der Umzug in die Hauptstraße 45 statt, wo man noch heute eine bunte Vielfalt an Dekoartikeln, Lebensmitteln und weiteren Produkten erwerben kann. Die Renovierung 14 Jahre später habe garantiert, dass der Laden mit der Zeit gehe.

„Wir sind von einem alternativen Laden zu einem modernen Fachgeschäft geworden“, blickt Birgit Zagatta, ebenfalls Vorstandsmitglied des Vereins, zurück.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Detaillierte Dekoartikel

Von leuchtenden Tüchern über Filzwaren bis hin zu fröhlich gemustertem Geschirr bietet der Weltladen eine kunterbunte Mischung an Produkten. Zudem werden auch verschiedenste Lebensmittel verkauft, beispielsweise Kaffee, Tee und Schokolade, etwa die Stadtschokolade, die komplett in Ghana hergestellt werde (wir berichteten).

Im Allgemeinen würde die dort erhältliche Ware von kleinkooperativen Gruppen produziert, unter anderem aus Afrika, Asien und Südamerika, erklärt Zagatta. Dank des Fairen Handels würden die Menschen dort gerecht entlohnt und finanziell abgesichert. Anders als bei größeren Unternehmen würde den Bauern ein fairer Preis garantiert, egal ob eine Ernte mal schlechter ausfalle.

Neben dem Verkauf verfolge der Verein noch weitere Projekte wie die Handy-Aktion Baden-Württemberg. Der Weltladen ruft dazu auf, kaputte Smartphones, die oft in Schubladen verstaubten, im Geschäft abzugeben. Immerhin verbergen sich hinter den zersprungenen Displays noch wahre Schätze. Tonnenweise Kupfer, Kobalt und Silber lägen allein in Deutschland ungenutzt herum, und weitere wertvolle Rohstoffe wie Gold, Palladium und Seltene Erden würden auf diese Weise ebenso verschwendet. Dabei würden sie unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen.

Um die bereits in den Smartphones verbauten Wertstoffe wiederzuverwenden, sammle der Weltladen die Handys und schicke sie zum Recyceln, berichtet Birgit Zagatta. Das damit verdiente Geld diene einem Projekt im Kongo, das Frauen unter anderem medizinisch unterstütze.

Mit Nachhaltigkeit verbunden

Außerdem habe der Weltladen einen Sammelcontainer für Altkleider organisiert, um alte Stoffe zu recyceln. Schließlich sei das Thema Nachhaltigkeit eng mit dem Fairen Handel verbunden.

Motiviert durch das Ziel, dass Menschen gerecht bezahlt und behandelt werden, nehme der Verein auch Bildungs- und Informationsarbeit auf sich. So stelle man Schulklassen und Kindergartenkindern das Prinzip des Fairen Handels vor, was nicht nur lehrreich sei, sondern auch auf Gefallen stoße. „Die Kinder sind interessiert“, äußert sich Rosi Ley, Mitarbeiterin im Weltladen.

Doch nicht nur den Jüngsten bringe „Partnerschaft Dritte Welt“ den Fairen Handel näher, leisteten sie auch politische Kampagnenarbeit, um auf Missstände in Lieferketten und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen hinzuweisen.

Zudem habe der Verein durch einige Mitglieder persönliche Kontakte in Bangladesch und unterstütze die Entwicklungshilfeorganisation „Netz Bangladesch“ seit über 31 Jahren. „Dabei ist schon immer die Hilfe zur Selbsthilfe ein wichtiges Anliegen“, so Birgit Hauke.

Für sein Engagement wurde der Tauberbischofsheimer Weltladen 2017 zum Dank von 6700 Frauen ausgezeichnet, die sich zu „Aamra Joie Society“ zusammengeschlossen haben, der ersten eigenständige Organisation von Frauen aus Bangladesch, die zuvor in extremer Armut gelebt hatten.

Im Übrigen findet anlässlich des Jubiläums eine Veranstaltung des „Netzes Bangladesch“ statt. Im Tauberbischofsheimer Gründerzentrum werden am 17. November die Auswirkungen des Klimawandels für die Menschen in Bangladesch vorgestellt.

Durch den Verkauf Fair gehandelter Ware, politische Arbeit sowie Informationsveranstaltungen leiste „Partnerschaft Dritte Welt“ einen Beitrag zur Unterstützung der Menschenrechte.

So fasst Birgit Hauke treffend zusammen: „Ziel der Arbeit im Weltladen ist es, die Welt ein Stück gerechter zu machen.“