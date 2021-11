Die „Weihnachtsdeko“ ist schon da

Tauberbischofsheim. Auch wenn Corona erneut viele Ziele und Pläne in diesem Herbst und Winter durcheinanderwirbelt: Die Weihnachtsbeleuchtung ist sicher. Am Dienstag haben Mitarbeiter des Tauberbischofsheimer Bauhofs die Facongirlanden mit warmweißen LED-Lichterketten sowie die LED-Sterne aufgehängt. Somit kommt der neue Schmuck nach 2020 nun zum zweiten Mal zum Einsatz. Die Beleuchtung wird dann zum ersten Advent eingeschaltet, zeitgleich mit der Illumination des großen Weihnachtsbaums am Samstag, 27. November, auf dem Wörtplatz. sk/Bild: Sabine HolroyD

