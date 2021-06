Die Wasserrinne als notdürftiges Leitsystem

Tauberbischofsheim. Blind durch die Gegend laufen oder im Blindflug unterwegs sein bedeutet so viel, wie zu gehen und dabei kaum etwas wahrzunehmen. Der Dittwarer Kurt Link aber läuft äußerst achtsam durch die Welt – und das, gerade weil er blind ist.

Gut zu erkennen: Die Noppen- und Rillenpflasterung zur Orientierung. © Heike von Brandenstein

Tauberbischofsheim. Wenn Neugestaltungen anstehen oder Verkehrsführungen geändert werden, machen sich die Planer in der Regel viele Gedanken. Wie soll die Pflasterung aussehen, wie Querungen geschaffen? Wer sich damit befasst, kommt an der Deutschen Industrienorm (DIN) 18040 nicht vorbei. Sie stammt vom November 2014 und dort geht es im dritten Teil um den öffentlichen Verkehrs- und Freiraum.

Beim Druck auf den Schalter wird über Ankunft und Abfahrt informiert. © Heike von Brandenstein

Wer im weltweiten Netz unter nullbarriere.de nachschaut, sieht gleich, worum es geht: um Bodenleitsysteme, taktile Leitsysteme, Rampen oder barrierefreie Roste. Es gibt viele Möglichkeiten und Ideen, wie Menschen mit ganz unterschiedlichen Teilhabebeeinträchtigungen das Leben und die Orientierung im städtischen Raum leichter gemacht werden kann.

Kurt Links Anliegen geht genau in diese Richtung. Er hat im Vorfeld der Sonnenplatzsanierung einen langen Brief an die Stadt und alle Gemeinderäte geschrieben. Darin weist er auf etliche Defizite in eben diesem öffentlichen Raum aus Perspektive eines Blinden hin.

Der kleine Stadtspaziergang mit dem bereits als Kind stark Sehbehinderten und später Erblindeten beginnt am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). „Die Bussteige sind Inseln in einem großen Teermeer“, beschreibt er die Situation. Es gibt keinerlei Hilfen für Blinde und Sehbehinderte. Das kleine Kästchen, mit dem der Fahrplan akustisch abgerufen werden kann, hängt abseits beim Wartehäuschen.

Rillensteine als Orientierung

Am Bahnhof sieht es schon viel besser aus. „Wenn die Westfrankenbahn etwas neu macht, dann vorbildlich“, sagt er. Tastend mit seinem weißen Stock findet er den Weg vom Busbahnhof in Richtung Gleise problemlos. Die im Boden eingelassenen Rillensteine geben ihm Orientierung. Doch sie sind nicht nur etwas für Blinde. Der weiße Steinstreifen vor den Gleisen warnt auch Sehende, sich nicht zu nahe ans Gleis zu wagen. Für Kurt Link ist das weiße Band der Tastweg.

Am Ende des ehemaligen Bahnhofgebäudes legt er an einer Säule einen Halt ein. Dort ist ein orangener Drückschalter wie an einer Fußgängerampel angebracht. Wird er betätigt, erklingt eine Stimme, die lüber die nächsten Zugverbindungen und Abfahrtsteige informiert. Ein guter Service, findet Link.

Den Bahnsteig passiert er sicher. Der Abzweig zum Wartehäuschen ist ebenso mit entsprechenden taktilen Platten gekennzeichnet wie der zum kleinen Weg in Richtung Bahnhofstraße. Am Ende des Areals – an der Schranke – angekommen, sagt Kurt Link: „Und jetzt beginnt das Malheur.“ Was er meint, ist das große Problem, über die Straße oder zum anderen Gleis zu kommen. Rillensteine als Wegweiser gibt es nicht, die Gefahr auf die Straße oder ins Gleisbett zu kommen, ist groß. Zum Queren sind weder Ampel noch einen Zebrastreifen da. Ein Blinder ist da chancenlos.

Ohren in den Wind halten

„Es müsste einfach irgendwo einen Zebrastreifen geben, um vom Bahnhof in die Stadt zu kommen“, meint Link. So bleibt ihm nichts anderes übrig als „die Ohren in den Wind zu halten“, wie er seine auditive Orientierung nennt.

Weiter geht es den Struwepfad entlang Richtung Schmiederstraße. Zaun und Mauer auf der linken Seite dienen als Richtschnur. „Das haben sie gut gemacht“, sagt Kurt Link und streift das Gitter am Ende des Weges mit seinem Stock, das wahrscheinlich angebracht wurde, um Kinder daran zu hindern, auf die Fahrbahn zu laufen. Blinde finden darin ebenfalls eine Begrenzung. Den Zebrastreifen zu passieren, stellt für Link kein Problem dar. „Wenn Autofahrer einen Blindenstock sehen, werden sie automatisch vorsichtig“, weiß er.

Auf der anderen Straßenseite angekommen, führt der Weg die Straße entlang zum Sonnenplatz. Das ist zunächst gar nicht so einfach, weil der Bordstein über rund zehn Meter wegen der Grundstückseinfahrten abgesenkt ist. Link aber braucht ihn als Orientierung. In Höhe der Sparkasse kommt der nächste Zebrastreifen. Blindengerecht gestaltet sei der Zugang von der Fußgängerzone aus, weil Noppen- und Rillenplatten eingelassen sind. Eine fühlbare Begrenzung zum Brunnen vor der Sparkasse durch einen kleinen Absatz gibt es ebenfalls.

Link weiß, was wo in der Stadt ist. Er ist auf sein gutes Gedächtnis und sein Gehör angewiesen. „Als Blinder muss ich mir völlig überflüssiges Zeug merken“, so der Dittwarer. Oft schnalzt er laut mit der Zunge und erkennt am Echo die Entfernung zu Gebäuden. In der Fußgängerzone kommt er bis zum Marktplatz gut zurecht. Die Wasserrinne in der Mitte findet er genial. Hier hat er gleich zwei Begrenzungen in geringem Abstand, die ihn stockpendelnd sicher bis zum Telekomladen führen. Wer mit ihm geht, ist erstaunt, was ein Blinder so alles wahrnimmt und welche Hindernisse lauern. Da steht ein Blumenkübel so dicht an der Rinne, das eine Kollision droht, dort spürt Link am Klang der Stimmen, dass eine Markise vor einem Geschäft ausgefahren ist.

Die nächste Hürde sind Marktplatz und Klosterhof. Es gibt dort keine Chance zur Orientierung. Ein Leitsystem fehlt komplett. „Für mich ist es unmöglich, zu den öffentlichen Toiletten im Klosterhof zu kommen“, stellt er fest. Am Beginn der unteren Fußgängerzone dient wieder die Rinne als Führungshilfe. Am Ende angekommen, gilt es, mit gespitzten Ohren über die Ringstraße zu kommen und ohne jedwede Leitlinie, den schmalen Weg zwischen Arkaden und geparkten Autos Richtung Tauberkreuzung zu meistern. Dort herrscht viel Verkehr, es ist laut. Link fasst unter den orangenen Drücker und aktiviert das viel zu leise Piepsignal bei Grün für Blinde. An dieser Furt über die Schmiederstraße gibt es keine Noppensteine zur Begrenzung, an der über die Hauptstraße sind sie vorhanden.

Der kleine Kiesweg zum Wörtplatz hat keine Begrenzung zur Wiese und bietet null Orientierung. Deshalb nimmt Kurt Link den Weg mit Bordstein außen herum. Er weiß, dass auf dem Platz eine schmale Metallschiene Steinbelag und Rasen trennen, dass dann das Spielgerät im Sand folgt und etliche Meter weiter die Straße. Die ist zu queren, um den Bussteig zu erreichen. Für Sehende ist ein imaginärer Übergang farblich dunkler gestaltet, der Blinde spürt keinen Unterschied beim Belag. Dafür bietet ein kleiner Absatz Orientierung, wo die Straße beginnt. Beim Überqueren heißt es aber: wieder die Ohren in den Wind halten, um Motorengeräusche zu realisieren.

Zurück geht es über die Fußgängerzone zum Sonnenplatz. Bei dem, hofft Link, werden bei der Sanierung die Belange von Blinden und Sehbeeinträchtigten berücksichtigt: Noppen- und Rillenpflaster beiderseits auf dem Gehweg vor den Zebrastreifen wird es geben. Eine barrierefreie und mit Noppen- und Rillensteinen versehene Bushaltestelle ebenfalls. Auf ein taktiles Leitsystem von der Bushaltestelle bis in die Fußgängerzone wird jedoch verzichtet.

Dann macht sich Kurt Link zu Fuß auf den Weg nach Dittwar. „Ach übrigens“, sagt er, „was wirklich fehlt, ist ein Zebrastreifen, um an der Bushaltestelle am Kreisverkehr Hauptstraße/Alte Königheimer Straße über die Fahrbahn zu kommen.“