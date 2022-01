Die Sternsinger waren auch in Dittwar unterwegs

Dittwar. In Dittwar wurden vor dem Dreikönigstag die gesegneten Segensaufkleber für die Haustüren mit Segensbriefen an jeden Haushalt verteilt. Per Voranmeldung konnten sich die Einwohner nach dem Aussendungsgottesdienst von den Sternsingern besuchen lassen. Nach der Aussendung durch Pater Kasimir Fieden machten sich die acht Kinder auf den Weg zu rund 30 Häusern, wo sie 751,36 Euro für die Hilfsprojekte des Kindermissionswerkes sammelten. Zusätzlich wurden in Dittwar 2241,32 Euro per Überweisung gespendet. Bild: Lotter

