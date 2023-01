Tauberbischofsheim. „Die Sternsinger kommen“, heißt es wieder um den Dreikönigstag in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit. Mit dem Zeichen „20+C+M+B+23“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. Mit dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion der Sternsinger 2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind.

Die Sternsinger wollen deutlich machen, dass die Rechte von Kindern überall auf der Welt respektiert und unterstützt werden müssen. Sie setzen sich dafür ein, dass Erwachsene und Politiker ihre Rechte schützen. Denn Armut und Gewalt sind massive Verletzungen der Kinderrechte. Gesundheitsversorgung und Bildung müssen selbstverständlich sein. Doch gerade in Indonesien, dem Beispielland der Sternsingeraktion, werden die Kinderrechte von vielen mit Füßen getreten. Missbrauch, Misshandlung und häusliche Gewalt gegen Kinder sind dort an der Tagesordnung.

Die Sternsinger unterstützen in Indonesien unter anderem Projekte, in denen Kinder sich für ihre Rechte einsetzen. Sie werden „stark“ und selbstbewusst gemacht, um sich vor Übergriffen schützen zu können.

Dafür dürfen wieder die Sternsinger für das neue Jahr in Häuser und Familien den Segen bringen. Der Segenswunsch am Eingang gibt jedem Menschen, der ein- und ausgeht, ein „Gott ist mit Dir“ mit auf den Weg und begleitet durch das ganze Jahr.

Ein neues Jahr unter dem guten Stern eines liebenden Gottes wünschen die Sternsingerinnen und Sternsinger allen Menschen dieser Welt. Gemeinsam mit ihren jugendlichen und erwachsenen Begleitern bereiten sich die Sternsinger auf ihre Aufgabe vor und sorgen mit ihrem Engagement für die Linderung von Not in zahlreichen Projektorten.

Die Sternsinger sind in den Tauberbischofsheimer Pfarreien wie folgt unterwegs:

Freitag, 6. Januar: 10.30 Uhr in der Stadtkirche St. Martin Aussendungsgottesdienst, unterwegs sind sie nachmittags und am 7. Januar ebenfalls nachmittags links der Tauber.

Freitag, 6. Januar: um 9 Uhr St. Bonifatius-Kirche, anschließend Hausbesuche im Gebiet St. Bonifatius rechts der Tauber.

Freitag, 6. Januar: 10.30 Uhr Dienstadt, dann Hausbesuche.

Freitag, 6. Januar: um 9 Uhr Dittigheim, anschließend Hausbesuche.

Freitag, 6. Januar: um 9 Uhr Dittwar, anschießend Hausbesuche mit Anmeldung.

Freitag, 6. Januar: um 10.30 Uhr Impfingen, ab 13 Uhr Hausbesuche.

Donnerstag, 5. Januar: um 18.30 Distelhausen, unterwegs am Freitag, 6. Januar, ab 10 Uhr Hausbesuche.

Donnerstag, 5. Januar: um 18.30 Hochhausen, unterwegs am Freitag, 6. Januar, um 10 Uhr Turmblasen vom Hofhaus, anschließend Hausbesuche. Bk