„Die“ oder „Wir“?

Na, sind Sie schon im Fußballfieber? Ich nicht so richtig. Da bin ich ehrlich.

Bei den letzten Turnieren war das noch ganz anders. Da herrschte vor den Spielen von „Jogis Jungs“ immer große Aufregung. Auf gar keinen Fall durfte man ein Spiel verpassen.

Ganz automatisch habe ich dafür gesorgt, dass nicht irgendwelche Termine das Live-Erlebnis der Spiele mit deutscher Beteiligung verhinderten. Außerdem lag mein Deutschland-Fähnchen bereit und die Verabredung mit Gleichgesinnten stand, um dann – bei Snacks und kühlen Getränken – das Sportspektakel vor dem Großbildschirm oder beim Public Viewing zu verfolgen. Inklusive Kommentierung und Analysen, versteht sich.

Doch dieses Mal will dieses Fan-Gefühl nicht so recht aufkommen. Die Corona-Pandemie hat viel verändert, nicht wahr?! Auch die Wahrnehmung solcher Ereignisse wie der Fußball-EM. Das ist alles nicht mehr ganz so wichtig und die Zurückhaltung ist einfach größer als die Euphorie. Alles ist auf Abstand gepolt.

Aber vielleicht ändert sich das ja auch ganz schnell wieder. Etwa mit einem starken Spiel gegen Weltmeister Frankreich. Ein Unentschieden oder gar ein Sieg könnten die Fußball-Müdigkeit ganz fix vergessen machen. Hinzu kommen das sommerliche Wetter und natürlich die Tatsache, dass sich Corona gerade auf dem Rückzug befindet. Immer mehr Menschen sind geimpft und die niedrigen Inzidenzwerte ermöglichen stetig weitere Lockerungen.

Bei aller gebotenen Vorsicht lechzt man ja förmlich nach so etwas wie Normalität.

Jedenfalls könnte – wenn es gut für die deutsche Mannschaft läuft – aus dem „Die“ ganz schnell ein „Wir“ werden.

Bei einem Sieg haben dann nämlich auf einmal nicht mehr „die“ gewonnen, sondern „wir“. Ist doch klar.