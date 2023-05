Ach, herrje, nun ist es also wieder mal so weit – „Großkampftag“ bei Königs in England. Der Charles und seine Camilla lassen sich wahrhaftig die Kronen auf die Köpfe setzen – und nehmen den Thron tatsächlich in Beschlag. Wirklich dran geglaubt habe ich ja lange Zeit nicht. Ich dachte mir viel eher, dass der älteste Sprössling der Queen selig zugunsten seines Stammhalters William verzichtet und als „ewiger Prinz“ Eintrag in die Geschichtsbücher finden wird. Doch weit gefehlt.

Hierzulande gehen ja viele Zeitgenossen mit 62 – oder sogar noch deutlich früher – in den Ruhestand. Deswegen erstaunt es mich um so mehr, dass die beiden „Blaublütler“ es mit 74 und 75 nochmals wissen wollen und eine neue „berufliche“ Herausforderung suchen. Aber muss das denn wirklich sein?

Persönlich habe ich ja überhaupt nichts gegen die Royals. Aber ich frage mich: Sind Monarchien denn noch zeitgemäß? Ich bin der Meinung, alles gehört zumindest mal auf den Prüfstand. Man muss sich nur mal überlegen, was allein diese Krönungszeremonie kostet. Die Rede ist von 60 bis 120 Millionen Euro – allesamt britische Steuergelder. Ich wüsste Nachhaltigeres damit anzufangen. Sind denn Königs etwas Besseres als der britische Otto Normalverbraucher? Es gibt keine Menschen erster und zweiter Klasse. Deswegen würde mir auch nicht im Traum einfallen, vor Charles und Camilla einen Diener zu machen, wenn ich dazu mal die Möglichkeit hätte. Ich werde mir dieses Schauspiel definitiv nicht anschauen.