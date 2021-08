Die ideale Umgebung für die Kleinen

Für die pädagogische Arbeit der evangelischen Kindertagesstätte in der Würzburger Straße in der Kreisstadt stehen nun 380 Quadratmeter mehr zur Verfügung. Die neue Wirkungsfläche wurde kürzlich offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. „Es wurde ein Ort geschaffen, der es Kindern ermöglicht, ihre Fähigkeiten spielerisch zu entdecken, sich zu begegnen und optimal versorgt zu sein,“ sagte Bürgermeisterin Anette Schmidt bei der Übergabe. Mit großem Eifer interpretierten die Mädchen und Jungen das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen“ und vermittelten so einen Einblick in ihre Erlebniswelt während der Bauzeit.

Die Bürgermeisterin würdigte in ihrer Ansprache allen Beteiligten für ihren Einsatz und lobte die gute und kooperative Zusammenarbeit. Für die Geduld des Kita-Teams unter Leitung von Jasmin Ulram-Groß gab es ein Extralob und Dank, denn schließlich musste man lange mit einer Baustelle vor der Türe klar kommen.

„Kinder brauchen Freiräume und Reservate, in denen sie sich ausprobieren, beweisen oder einfach auch nur erholen können“, stellte Anette Schmidt weiter fest. Auf die Frage „Wann sind Kinder besonders glücklich?“, hatte sie gleich die Antwort parat: „Immer dann, wenn sie sich selbstvergessen ihrem Spiel, einer Arbeit oder einem Menschen widmen oder wenn sie sich im Einklang mit der Natur fühlen. Dafür haben sie hier die idealen Rahmenbedingungen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, wird der Erweiterungsbau der evangelischen Kindertagesstätte in der Würzburger Straße bereits seit Dezember 2020 genutzt. Der zirka 380 Quadratmeter große Neubau ist über einen Verbindungsbau an den Bestand angeschlossen. Er bietet Platz für zwei zusätzliche Gruppenräume mit jeweils einem zugeordneten Schlafraum, Sanitärräume, Verteilerküche, Technik und Büro. Der Anbau wurde optisch dem Bestand angepasst und eingeschossig mit einem Flachdach errichtet.

In diesem Jahr soll die barrierefreie, äußere Erschließung folgen. Vorgesehen sind dazu eine Rampe im Außenbereich und ein Zugang zum Verbindungsbau.

Das Bestandsgebäude der evangelischen Kindertagesstätte ist 1967 als Kindergarten mit Gemeindezentrum und Bürotrakt gebaut worden. 2019 wurde der Erweiterungsbau aufgrund des bestehenden Betreuungsbedarfs notwendig. Im März 2020 erfolgte der Spatenstich für den Umbau und die Erweiterung. Im Kindergartenjahr 2019/2020 konnte als Zwischenlösung eine zusätzliche Krippengruppe im sogenannten „Kaninchenbau“ im Außengelände des Kindergartens eröffnet werden.

Die Baukosten für den Erweiterungsbau betragen voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro. 248 000 Euro werden über Mittel des Bundes aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ gefördert. Die Finanzierung der Restkosten erfolgt über den städtischen Haushalt. Die Baukosten für den anstehenden Bauabschnitt „Umbau Bestand“ sind mit rund 360 000 Euro veranschlagt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bürgermeisterin Anette Schmidt zeigte sich überzeugt, dass nun eine sehr gute räumliche Situation im Neubau geschaffen worden sei und der Altbau noch folgen müsse. Abschließend wünschte sie den Erzieherinnen viel Erfolg „für ihre wertvolle pädagogische Arbeit“ und den Kindern „tolle Erlebnisse, Freunde, Geborgenheit, sowas wie ein zweites Zuhause-Gefühl und ganz viel Spaß“.