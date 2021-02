Tauberbischofsheim. Corona bremst ihn nicht aus: Das gilt auch für den 90. Geburtstag von Pfarrer i. R. Robert Geiger an diesem Montag. Feiert er ihn noch „intern“, so schaut er dafür umso zuversichtlicher auf sein nächstjähriges „eisernes“ Priesterjubiläum.

Die Kirche stets im Blick

Die Kirche gegenüber hatte er schon von klein auf stets im Blick: Nachdem sein Elternhaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur katholischen Stadtkirche St. Martin stand, nämlich an der Stelle des jetzigen Nebengebäudes des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, durfte es eigentlich nicht verwundern, dass der einstige Ministrant Robert Geiger seiner Berufung folgte.

Der Geistliche Rat Robert Geiger feiert 90. Geburtstag. © Marcella Bickel

Der als Ältester unter vier Geschwistern am 1. März 1931 in Tauberbischofsheim geborene Pfarrer im Ruhestand und Geistliche Rat, der nach der Primiz 1957 in diesem Gotteshaus dort vor knapp vier Jahren auch sein diamantenes Weihejubiläum beging, feiert an diesem Montag seinen 90. Geburtstag.

Ein von Kirchenmusikdirektor Michael Meuser an der Orgel begleiteter und von Kantorin Roswitha Schirmer stellvertretend für die Gläubigen gesanglich abgerundeter Gottesdienst findet aus diesem Anlass um 8.45 Uhr in St. Martin statt, bei dem der Jubilar die Predigt hält.

In dieser dürfte Robert Geiger beim Aufzeigen seines Lebensweges unter anderem auch auf seine nach wie vor tiefe Verbundenheit zur Großen Kreisstadt Bretten hinweisen, wirkte er doch dort von 1971 bis 2003 ganze 32 Jahre als Stadtpfarrer.

Nach der offiziellen Versetzung in den Ruhestand am 16. Juni 2003 danach ab dem darauffolgenden 1. Juli als Subsidiar in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim tätig, hält der Priester seitdem vor allem in der Kernstadt selbst, aber auch den umliegenden Gemeinden regelmäßig und dabei zeitgemäß gestaltete Gottesdienste.

Auch mit 90 Jahren noch fit

Denn der echte „Bischemer“, dem die „Glaubwürdigkeit des Glaubens“ besonders am Herzen liegt, ist noch „fit“, wie es so schön heißt, und nachdem er sich schon immer kontaktfreudig zeigte und gerne auf Menschen zugeht, erfüllt er seine Aufgaben stets mit voller Hingabe.

Angefangen hatte dabei alles nach dem Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium (1951), als er noch im gleichen Jahr seine Sprachkenntnisse durch ergänzenden Unterricht in Griechisch und Hebräisch in Sasbach erweiterte.

Ab 1952 folgte daraufhin das Studium der Philosophie und Theologie an den Universitäten in Würzburg und Freiburg, vorerst gekrönt durch die Diakonenweihe am 10. Februar 1957 in St. Peter.

Der Priesterweihe am 2. Juni 1957 ebenfalls in St. Peter durch den damaligen Erzbischof Prof. Dr. Eugen Seiterich schloss sich danach an Pfingsten jenes Jahres die von viel Publikum gesäumte feierliche Primiz in St. Martin in der Kreisstadt an, ausgerichtet unter dem Spruch „Ich will hintreten zum Altare Gottes, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf“ – einem Vers aus dem Psalm 43,4.

Erfüllendes Aufgabenfeld

Nach Stationen in St. Jakobus Schutterwald und Herz-Jesu in Pforzheim von 1957 bis 1963 verdingte sich Robert Geiger daraufhin bis 1971 als Militärpfarrer bei der Bundeswehr, ehe er schließlich als Stadtpfarrer von St. Laurentius in Bretten von 1971 bis 2003 ein erfüllendes Aufgabenfeld vorfand. Der ständige Stellvertreter des Dekans (von 1989 bis 2001) und Schuldekan von 1974 bis 1997, der auch zehn Jahre als freier Mitarbeiter beim Süddeutschen Rundfunk agierte und unter anderem 1998 als Autor des Kunstführers „Katholische Stadtkirche St. Laurentius Bretten“ hervortrat, vereinte in der Großen Kreisstadt zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten auf sich.

Überaus engagiert

Als Vorsitzender der Caritas in Bretten (von 1971 bis 2003) und der kirchlichen Sozialstation von 1975 bis 2003 in dieser Kommune, bildete es keine Frage, den überaus engagierten Priester auch von 1980 bis 2003 in den Verwaltungsrat des Caritasverbandes für den Landkreis Karlsruhe zu berufen.

Funktionen, die natürlich nach seinem Weggang endeten, während er seit 1999 weiterhin als Diözesanleiter der Unio Apostolica Freiburg amtiert.

Dass bei einem solch vielfältigen Leben als Seelsorger diverse Ehrungen nicht ausblieben, versteht sich dabei von selbst, so erhielt der am 12. Mai 1986 zum Geistlichen Rat ernannte Robert Geiger am 4. März 1996 das Bundesverdienstkreuz am Bande, während man ihm am 4. März 2001 das Ehrenzeichen in Gold des Deutschen Caritasverbandes verlieh, noch einmal getoppt am 18. Mai 2003 durch die Aushändigung der Ehrenmedaille der Großen Kreisstadt Bretten.

An diesem Tag erfuhr der scheidende Stadtpfarrer von St. Laurentius außerdem noch eine besondere Würdigung, als man die kirchlichen Räumlichkeiten in den „Pfarrer-Robert-Geiger-Saal“ umbenannte.

Inzwischen fühlt sich der 90-Jährige jedoch längst wieder voll zuhause in seiner Heimatstadt, in der er nun seinen Geburtstag Corona-bedingt im privaten Umfeld begeht – ohne das eigentlich geplante größere Beisammensein, etwa im Gemeindesaal von St. Bonifatius unweit seiner Wohnung.

Passionierter Maler

Daher erst mal auf telefonische und postalische Kontakte beschränkt, geht danach der Stifter von zwei Friedhofsglocken und mittlerweile – seit genau acht Jahren – begeisterte Maler sicherlich auch weiterhin mit dem gewohnten Elan seinen diversen Tätigkeiten in der Kreisstadt und Umgebung nach.

Robert Geiger freut sich dabei stets auf neue Begegnungen, die ihn neben der Gymnastik und dem täglichen Spaziergang zudem jung erhielten, wie er erklärte: „Man muss sich halt immer etwas einfallen lassen.“

Die FN schließen sich den Glückwünschen zum Geburtstag gerne an.