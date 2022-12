Die Gefühle haben Schweigepflicht

Tauberbischofsheim. Für die Badische Landesbühne inszenierte Petra Jenni das Zweipersonenstück „Das weiße Dorf“ von Teresa Dopler, das jetzt in der Tauberbischofsheimer Stadthalle aufgeführt wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht die leisesten Zweifel wollen Ruth (Nadine Pape) und Jean (Thilo Langer) über ihr beruflich erfolgreiches und selbstredend immer glückliches privates Leben zulassen, als sie sich zufällig auf einer zweiwöchigen Kreuzfahrt auf dem Amazonas begegnen.

Nur für einen Moment werden im Kammerspiel „Das weiße Dorf“ zwischen Jean (Thilo Langer) und Ruth (Nadine Pape) wahre Emotionen spürbar. © Felix Röttger

Beide sind um die 30 und haben sich offenbar einmal ein paar Monate geliebt.

Mehr zum Thema Eishockey 2:6 – Adler verlieren das Spitzenspiel bei DEL-Primus München Mehr erfahren „Young-Generation-Caribic-Revival“ 7000 Euro für Kinder und Frauen in Not Mehr erfahren

Jean verließ dann jedoch Ruth, um rasch in den USA Karriere zu machen. Auf ein Familienleben mit Nachwuchs haben beide verzichtet.

Auch Ruth ging in die Schweiz und ordnete dem beruflichen Erfolg alles unter. Beide leben in einer neuen Beziehung, doch trotz der gemeinsamen Kreuzfahrt lässt die Autorin Ben und Lea nicht auftreten.

Dialoge wie Monologe

Mit spröden Dialogen aus kurzen Sätzen und rhythmisch einprägsamen Wiederholungen, die wie selbstgefällige Monologe wirken, umkreisen sich Ruth und Jean. Selbst vor dreisten Erkundigungen über das Liebesleben mit dem neuen Partner schrecken beide nicht zurück. Ruth beobachtet Jean und Lea bei nächtlichen Spielchen im Pool. Als sie von zwei Kabinen berichtet, die sie und Ben bezogen haben, liegt eine neue Liebesbeziehung mit Jean förmlich in der Luft. Doch wie es sich für rationale Erfolgsmenschen gehört, haben – frei nach Schlagersängerin Andrea Berg – „Gefühle Schweigepflicht“.

Man riskiert lieber nichts, spielt sich weiterhin emotionslos kurze Pässe zu und bestärkt sich wechselseitig in dem Glauben, beruflich und privat doch so erfolgreich und glücklich zu sein. Umso stärker verdichten sich die Eindrücke von einer jämmerlichen Selbstbeweihräucherung, die nicht im Entferntesten die innere Leere der Protagonisten widerspiegelt. Ruth und Jean versichern sich tapfer gegenseitig, keine Zeit für Träume und Sehnsüchte zu haben, um dann in einer der letzten Szenen für einen kurzen Moment die Contenance zu verlieren. Ruth berichtet sehnsüchtig von einem weißen Dorf in Andalusien, das in jeder Beziehung vollkommen sei. Jean zeigt sich höchst interessiert und in einer aufkeimenden Gefühlswallung schwärmen beide eher halbherzig von einer gemeinsamen Fahrt dorthin im nächsten Jahr.

Kaum ausgesprochen, wird dem Duo bewusst, dass ihm der dazu nötige Leidensdruck einfach fehlt. Als Kontrast zu diesen seelischen Krüppeln zeigen künstlerische Schwarzweiß-Videos von Marco Kreuzer zwischen den Auftritten die Faszination körperlicher Berührungen, die im Einklang mit der Natur von wahren Emotionen geprägt sind. Mit dem Stück „Das weiße Dorf“ gewann die Österreicherin vor drei Jahren den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts. Nadine Pape und Thilo Langer sorgten für ein stimmiges und sehenswertes Kammerspiel über unterdrückte Gefühle und Leidenschaften, die in einer auf Erfolg, Wachstum und Profit getrimmten Gesellschaft leicht abhandenkommen können.