Die Finanzen im Blick

Odenwald-Tauber/Stuttgart. Fraktionsvorsitzender MdL Wolfgang Reinhart (Bild) gehört seit Beginn der Sondierungsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen dem hauptverantwortlichen Führungsteam der CDU Baden-Württemberg an. Mit dabei sind unter anderem auch Vorsitzender Thomas Strobl und Generalsekretär Manuel Hagel. Diese gesamtverantwortliche Hauptgruppe verhandelte bereits in den dreimaligen Sondierungsgesprächsbegegnungen mit dem Team um Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz das kürzlich verabschiedete Sondierungspapier.

„Erfreulicherweise ist der Durchbruch gelungen, ein zukunftsweisendes, gemeinsames Sondierungsergebnis und damit den Beginn von Koalitionsverhandlungen bekanntzugeben“, so Reinhart. Nunmehr werden weitere zwölf Arbeitsgruppen vertiefte Überlegungen mit Vertretern aus Europa-, Bundes- und Landespolitik einbringen. Die Vorschläge dieser Arbeitsgruppen werden einer zusätzlichen Finanzcheck-Arbeitsgruppe vorgelegt. Der Vorsitz hierfür wurde an Wolfgang Reinhart übertragen.

© picture alliance/dpa

„Nach der Entscheidung zu Koalitionsverhandlungen auch seitens der Grünen ist es in Zeiten größter Herausforderungen ehrenvoll, aber auch verbunden mit einer hohen Verantwortung, die kommenden fünf Jahre sowohl in der Hauptgruppe als auch als Vorsitzender der Finanzcheck-Arbeitsgruppe diese anstehenden politischen Entscheidungsprozesse begleiten zu können. Das bereits gefundene Sondierungsergebnis bleibt das Fundament auch für die weiteren Koalitionsverhandlungen“, so Wolfgang Reinhart.

Die Ideen für Baden-Württemberg würden nun in den Koalitionsverhandlungen mit einem neuen Kapitel und neuen Ideen ausformuliert. Bild: CDU

