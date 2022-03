Die erste „Büschemer Kinnerschul“

Vor fast 170 Jahren wurde der erste Kindergarten, eine Kinderbewahranstalt, in Tauberbischofsheim gegründet. Der Bischofsheimer Frauenverein hatte daran großen Anteil.

Tauberbischofsheim. Bevor auch sie alsbald dem Stadtbild verloren sein wird, soll hier zitiert werden, was der frühere Stadtpfarrer Anton Ullrich anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Kindergartens 1953 in seiner Pfarrchronik zur Entstehung des ersten Kindergartens, der damaligen „Kinderbewahranstalt“ festgehalten hat: „Wenn man die hundert Jahre zurückgeht zu den Anfängen, dann kann man unseren Sanitären Fortschritt erkennen.“

Am 24. Mai 1853 wurde durch ein Comité von 21 Frauen unter Oberamtmann Ruth und unter dem Vorsitz von Frau Kaufmann Josephine Rincker (Empfängerin des silbernen Ehrenkreuzes für ihr soziales Engagement aus den Händen der Großherzogin ) eine Kinderbewahranstalt gegründet.

Wie schwer die Anfänge für die Tätigkeit waren, geht aus einem Bericht früherer Jahre des badischen Frauenvereins vom Roten Kreuz hervor, da dieses bis zum Jahr 1934 die Betreuerin der Kinderschule war: „Die Kleinkinderbewahranstalt mit 70 Kindern war ursprünglich in einem Raum des alten Schlosses untergebracht. Die Gemeinde stellte Lokal und Heizung, der Hospital-Fond und das Kleine Stadtalmosen bestritten je zur Hälfte die Kosten der Einrichtung mit je 75 Gulden. Die Beiträge aus der Bevölkerung betrugen 24 Gulden 52 Kreuzer. Die vermögenden Kinder zahlten monatlich einen Beitrag, die Ärmeren waren frei und erhielten täglich noch eine Suppe mit Brot. Mit Ausnahme von drei Laienhortlerinnen zur Unterstützung, war die Kinderschule stets von katholischen Ordensschwestern geleitet.

Die Örtlichkeiten, in welchen die Kinder untergebracht waren, wechselten acht Mal in vier verschiedenen Gebäuden, bis Oberamtmann Schmieder im Jahre 1875 den Garten des Schwanenwirtes am Hirschgraben für 1714 Mark und 29 Pfennig kaufte. Im Jahre 1876 wurde dort ein Gebäude (im sogenannten Schweizerstil) als Kinderschule errichtet. An den Erstellungskosten in Höhe von 8733,81 Mark beteiligte sich die Gemeinde mit 1714,81 Mark.

Vielleicht darf in diesem Zusammenhang erwähnt werden, das am 15. Mai 1880 die Krankenpflegestation errichtet und mit einer Vinzenzschwester vom Mutterhaus Freiburg besetzt wurde, welche im Hospital untergebracht war und auch dort noch Pflegedienste übernehmen musste. Das waren auf die Dauer unerquickliche Zustände, denen durch den Neubau im Struwepfad (heute VHS) abgeholfen wurde. Nun wurde Kinderschule, Krankenpflegestation, Frauenarbeitsschule und Unterbringung der Schwestern unter einem Dach möglich. Früher saßen die Kinder an langen Tischen auf langen Bänken. Heute ist der Kindergarten neuzeitlich eingerichtet, der Waschraum und die Klosetts wurden vor etwa zwei Jahren ebenfalls umgebaut, so dass den heutigen sanitäten Anforderungen Genüge geleistet ist. Die Dringlichkeit eines weiteren Kindergartens ist durch die Ausweitung der Stadt über der Tauberbrücke bedingt.“ Unter Schweizer Stil versteht man eine Fachwerk-Ständerkonstruktion, weshalb es leicht war, das Gebäude ab- und im Grabenweg wieder aufzuschlagen. Hauptlehrer Münkel hatte es als Wohnhaus erworben und mit einem parkartigen Garten umgeben, womit es über weitere hundert Jahre erhalten blieb. Jahrzehntelanger Leerstand jedoch hat den Zahn der Zeit daran nagen lassen, weshalb es als nicht mehr sanierungsfähig betrachtet wird.

Das Engagement des Bischofsheimer Frauenvereins vor mehr als 150 Jahren kann nicht hoch genug bewertet werden.