„Die Empathie im Straßenverkehr schwindet immer mehr“

Odenwald-Tauber. Nach langem politischen Streit ist der Bußgeldkatalog nun in Kraft. Wir wollten wissen, was unsere Facebook-Nutzer von den neuen Regelungen halten.

„Ich finde, dies ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Erziehung zur Einhaltung der Regeln lässt sich bei Erwachsenen leider nur über den Geldbeutel steuern. Der ordentliche, gewissenhafte Mensch sollte damit keine Probleme haben und hat deshalb auch nichts zu befürchten. Die Verstöße gefährden nicht selten die Gesundheit und das Leben der unbeteiligten Unschuldigen“, schreibt ein Mann aus Tauberbischofsheim.

Auch Park-Verstöße werden nun härter geahndet. © dpa

Eine Frau aus Grünsfeld pflichtet ihm bei und bemängelt gleichzeitig die Parksituation in ihrem Wohnort: „Ich finde die neuen Regelungen auch richtig. Der Gehweg hier in Grünsfeld ist selten zu benutzen, weil überall geparkt wird – meistens komplett auf dem Gehweg. Das wird leider gar nicht kontrolliert. Mit Kinderwagen oder Rollator ist man gezwungen, auf der Straße zu laufen.“

Eine Bad Mergentheimerin teilt mit: „Die Punkte ,Zu schnell fahren’ und ,Rettungsgasse’ finde ich vollkommen in Ordnung, aber dass man schon Punkte bei falschem Parken bekommt, finde ich schon übertrieben an manchen Stellen. Vor allem ist man sogar bei korrektem Parken öfter mal ein Hindernis.“

Ein weiterer Tauberbischofsheimer befürwortet den neuen Bußgeldkatalog ebenfalls, er spricht sogar von einer „schwindenden Empathie im Straßenverkehr“. Genauso wichtig ist für ihn aber auch „das konsequente Verfolgen und Strafen, und zwar kontinuierlich und nicht nur an sporadisch verkündeten Ereignistagen.“

Ein anderer User prangert gar eine „Verwahrlosung im Straßenverkehr“ an. Generell findet er die härteren Regeln gut, als selbst Betroffener allerdings „ungerecht, wenn ich bei einer Überschreitung von sechs Stundenkilometern bei erlaubten 30 km/h – was seiner Meinung nach schnell passiert, wenn es zum Beispiel bergab geht – geblitzt werde. „Insgesamt“, schreibt er, „bin ich aber in 35 Jahren gut weg gekommen, auch wenn ich in der Jugend mit meinem Kadett GSI nicht immer korrekt gefahren bin.“ Er kritisiert den Egoismus des Einzelnen und plädiert für ein besseres Miteinander: „Was soll zum Beispiel das Überholen innerorts, wenn man die erlaubten 50 km/h fährt? Was läuft da im Kopf des Überholenden falsch ab?“

Die strengeren Regeln befürwortet auch ein anderer User: „Je mehr Kfz es gibt, desto enger wird es in der Stadt und auf der Straße. Und desto wichtiger wird es, dass die Verkehrsteilnehmer sich an Regeln halten, die unter Umständen auch immer strenger werden (müssen). Je weniger Platz, desto weniger Bewegungsfreiheit. Wenn es nicht von alleine klappt, muss das Einhalten der Regeln eben strenger kontrolliert und Verstöße sollten auch härter bestraft werden.“

Ein anderer Nutzer empfindet die neuen Strafmaße immer noch als zu lasch. „Es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, wenngleich manche Vergehen immer noch nicht ausreichend streng geahndet werden – etwa die Behinderung von Rettungskräften in jeder Form, zu hohes Tempo innerorts, Gefährdungen Anderer allgemein: Da sollte man teilweise hohe Tagessätze verhängen. Das größte Problem dabei bleibt, dass mangels Personal leider nicht genug kontrolliert werden kann.“

Das sieht ein weiter Mann genauso: „Die Strafen, etwa für die Behinderung von Einsatzkräften, sind zu ,billig’. Die Arroganz hat derart zugenommen und auch die Einstellung, immer möglichst nah vor dem Zielort parken zu müssen statt mal die Beine zu bewegen, ist ganz furchtbar“, schreibt er. Er witzelt: „Ansonsten gilt, wie immer bei der Verkehrsteilnahme: Augen auf, Hirn an. Die Benutzung von beidem ist nicht gebührenpflichtig. Leider scheint sehr oft die Funktionalität beeinträchtigt zu sein.“

„In Lauda“, echauffiert sich eine Frau, „wird in der Rathausstraße so gerast, dass man dort noch nicht mal mit Kindern laufen kann, ohne Angst zu haben. Das ist eine 20er Zone, da müsste viel mehr kontrolliert werden. In meinen Augen ist das noch schlimmer als falsches Parken.“

Eine andere Frau sagt: „Jeder will sicher am Straßenverkehr teilnehmen, aber warum wird zum Beispiel erst abgebremst, wenn man einen Blitzer sieht? Es ist traurig ist, dass es ohne Kontrolle der Verkehrsvorschriften nicht geht.“

Einer schreibt ganz lapidar: „Heute ohne ,richtige Zeit’ auf der Parkscheibe erwischt worden, also quasi überzogen – gleich mal 40 Euro.