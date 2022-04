Die „Dschungelparty“ gibt es dieses Jahr gleich zwei Mal

Dittigheim. Nach fast zwei Jahren ohne eine große öffentliche Veranstaltung blickt der Club 90 Dittigheim in seiner Jahreshauptversammlung positiv in die Zukunft. So wurden zahlreiche Termine bekanntgegeben und der Vorstand in seinem Amt bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rückblick

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christopher Ettrich folgte sein Bericht der vergangenen Monate seit seiner Wahl im Juli 2021. Diese waren vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt, weshalb gleich mehrere Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden mussten. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Dschungelparty, die nach mehreren Verschiebungen nicht stattfinden konnte. Der Vorsitzende bedankte sich bei den Mitgliedern für die Unterstützung und beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit seit der letzten Wahl.

Der Jahresbericht von Schriftführer Rouven Hammerich fiel auf Grund zahlreicher Absagen ebenfalls kurz aus. So war das Familienfest im September die einzige Veranstaltung, die man wie geplant durchführen konnte. Das Highlight der letzten Monate war die gemeinsame Reise nach Athen im Oktober und November 2021, an der 15 Mitglieder teilnahmen. Silvester feierte man in diesem Jahr im Freien, da die Corona-Verordnung nichts Anderes zuließ.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den anschließenden Kassenbericht übernahm der stellvertretende Vorsitzende Ludger Wulf, da Kassenwart Erik Kordmann krankheitsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Aus diesem ging hervor, dass der Verein trotz fehlender Einnahmen aus der Dschungelparty weiterhin finanziell gut aufgestellt ist.

Neuwahlen

Nach der Entlastung des Vorstandes übernahm Ortsvorsteher Elmar Hilbert die Neuwahlen. Der Vorstand bestehend aus Christopher Ettrich (Vorsitzende), Ludger Wulff (stellv. Vorsitzender), Erik Kordmann (Kassenwart), Rouven Hammerich (Schriftführer) und Tessa Schubert (Vergüngungswartin) wurde in seinem Amt bestätigt. Auch der Vergnügungsausschuss (Christoph Böhlecke, Hannah Kern, Simon Ollmert, Nicolas Schubert) und der Ältestenrat (Philipp König, Philipp Lang, Carsten Schmitt, Markus Schmitt) bleiben unverändert.

Nachdem die Wahlen abgeschlossen waren, wurden zahlreiche Termine für 2022 angekündigt. Neben den bekannten Veranstaltungen soll es in diesem Jahr eine Premiere geben: Nach mehr als zwei Jahren Pause wird die Dschungelparty zweimal stattfinden. So wird es neben dem bekannten Termin im November im Mai eine „Summer Edition“ geben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Trotz eines erhöhten Arbeitsaufwandes wurde dieser Vorschlag in der anschließenden Diskussionsrunde von den Mitgliedern positiv begrüßt.