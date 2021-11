„Die Dinge auch mal anders denken“

Tauberbischofsheim. 1996 gründete der junge Architekt Klaus Schreiner in Grünsfeld sein Architekturbüro. Seit 2009 residiert es nun auf dem Laurentiusberg und seit 2012 im eigenen Bürogebäude. Ein Rückblick auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit.

Ursprünglich hat Schreiner den Beruf des Bau- und Möbeltischlers gelernt, ehe er die Fachhochschulreife nachholte. Finanziert hat er diese Zeit und auch das anschließende Architekturstudium mit einer gemeinsamen Firma zur Durchführung von Ski- und Sportreisen, welche er jahrelang mit einem Freund betrieb.

Architekt Klaus Schreiner lebt seinen Beruf mit Leidenschaft, sein Büro gibt es seit 25 Jahren. © Jürgen Besserer

Dass sein Sohn Rico nach seinem Abitur und seiner absolvierten Maurerlehre nun auch Architekt werden will, macht den Vater stolz. Um die zukünftige Büronachfolge auch rechtlich zu regeln, hat Klaus Schreiner im Jubiläumsjahr mit seinem Büro namentlich umfirmiert. Das Architekturbüro Klaus Schreiner wurde zu: Schreiner-Architekten.

Gleich nach Abschluss seines Architekturstudiums ging er kurz nach der Wende als Diplom-Ingenieur für ein Würzburger Architekturbüro ins Erzgebirge und wurde dort freier Mitarbeiter und örtlicher Bauleiter bei verschiedenen, größeren Sanierungsprojekten. 1996 entschloss sich Schreiner dann, sein eigenes Büro in Grünsfeld zu gründen. Nach einer Startphase in der eigenen Wohnung mietete er in einer ehemaligen Sackfabrik in Grünsfeld entsprechende Räume an. Hier arbeitete er mit einer stetig wachsenden Zahl an Mitarbeitern 13 Jahre lang. „Um größere Bauvorhaben erfolgreich zu bearbeiten, braucht man klare Strukturen und muss die Dinge auch einfach mal anders denken“, so Klaus Schreiner.

Seit Jahren beschäftigt er konstant sechs bis acht Mitarbeiter aus verschiedenen bautechnischen Berufsgruppen und zählt nach eigener Aussage zu den erfolgreichen Architekturbüros in der Region. Gerne würde er das ganze Leistungsspektrum mit weiteren bauspezifischen Berufen interdisziplinär bearbeiten und die hierfür erforderlichen Mitarbeiter beschäftigen. Doch geeignete Fachkräfte sind nur schwer zu finden. Schreiner: „Ich beschäftige gerne Berufseinsteiger.“

Mit der Zeit wurden die Bauaufgaben größer und komplexer. „Ich habe nie ausschließlich gewinnmaximierend gearbeitet. Ich brauche etwas, wo ich mit der Aufgabe und dem Ergebnis zufrieden sein kann“, resümiert Schreiner. Bereits 1996 hatte er das erste Passivhaus im Main-Tauber-Kreis geplant und gebaut. Da war das Thema Nachhaltigkeit und Energieeinsparung noch kein medienwirksames Thema.

Offen für neue Ideen

Seit 2003 ist Schreiner nach einer Weiterbildung zertifizierter Sachverständiger im Bauwesen mit Spezialisierung auf Schäden an Gebäuden. Mit der Erstellung der Gutachten trage er in seinem Büro dazu bei, die schnelllebigen wechselnden Änderungen bei den technischen Anforderungen und Vorgaben immer aktuell zu halten.

Klaus Schreiner ist immer offen für neue, kreative Ideen und lässt sich gerne auf Unbekanntes ein. So wie beim Bau von Hybrid-Häusern Ende der 1990er Jahre. Der Materialmix von Holz und Stein faszinierte ihn damals und heute. Schreiner Architekten planen und bauen heute neben innovativen Einfamilien- und Mehrfamilienwohnhäusern auch kommunale öffentliche Gebäude sowie Gewerbe- und Industriebauten.

Mit seiner langjährigen Erfahrung und auch der erforderlichen Qualifikation, prüft Klaus Schreiner bei seinen Projekten die vorgelegten Zahlen der extern beauftragten Energieberater. Das sei zwar enormer Aufwand, er halte den zusätzlichen Service und Nutzen für seine Kunden aber für angemessen.

Dem aktuellen Trend von Tiny-Häusern möchte Schreiner auf Grund des hierfür benötigten Flächenverbrauchs im Verhältnis zu der Anzahl der Nutzer nicht folgen. Spannender findet er hier die Entwicklung von Mehrgenerationen- und Mehrfamilienwohnhäusern sowie neue flexible Wohnformen. Hier sei aufgrund der jüngsten Baupreis- und Grundstückspreisentwicklungen ein echter Zukunftsmarkt zu erwarten. Dagegen ist das Haus aus dem 3D-Drucker für den Architekten noch nicht marktreif.

Gleichzeitig bietet Schreiner Architekten aber auch die Möglichkeit der virtuellen Realität an. Dank Digital-Brille und modernster Computertechnik können Auftraggeber bereits in der Planungsphase in das zukünftige Gebäude eintreten und somit ein Gefühl für das geplante Bauwerk entwickeln, so wie aktuell bei den Planungen der Brain-Station in Lauda.

Das sei ein absolut spannendes Projekt mit vielen Innovationen und neuen Ideen, so Schreiner, der sich gemeinsam mit seiner Frau Silke noch einen Lebenstraum erfüllen will – eine Weltumrundung mit einem Segelboot.