Tauberbischofsheim. Es war ein Abschied, der Corona-bedingt klein ausfallen musste: Nach knapp zwölf Jahren als Chefarzt der Inneren Medizin im Krankenhaus Tauberbischofsheim wurde Dr. Helmut Reinwald jetzt im kleinsten Kreis in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologie und Nephrologie, internistische Intensivmedizin, Physikalische Therapie, Schmerztherapie, medikamentöse Tumortherapie, Hypertensiologe DHL und Osteologe-DVO beendet seine berufliche Laufbahn zufrieden, jedoch auch mit ein wenig gemischten Gefühlen.

Großer persönlicher Einsatz

„Ich habe immer sehr gerne gearbeitet. Als Mediziner lebt man vom gegenseitigen Geben und Nehmen. Besonders das von den Patienten entgegengebrachte Vertrauen und die Dankbarkeit werden mir fehlen. Das ist sicherlich etwas, wovon man zehrt und was sich positiv auf meine Arbeit als Mediziner, aber auch auf mich als Privatperson ausgewirkt hat. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein, zumindest nicht in diesem Ausmaß“, sagt der scheidende Chefarzt der Inneren Medizin nachdenklich.

„Wenn ein langjähriger Chefarzt wie Dr. Reinwald nur in kleinem Rahmen verabschiedet werden kann, ist das besonders schmerzlich und wird seinen Verdiensten nicht gerecht“, betonte der Hausobere des Krankenhauses Tauberbischofsheim, Michael Raditsch, bei der Verabschiedung durch das Direktorium. Dr. Reinwald habe in den zwölf Jahren als Chefarzt in Tauberbischofsheim die Abteilung Innere Medizin mit großem persönlichem Einsatz geführt und sich über den Landkreis hinaus einen Namen als anerkannter Spezialist für die Behandlung rheumatischer Erkrankungen gemacht.

„Bereits zuvor in seiner Zeit als Oberarzt im Caritas-Krankenhaus und danach als Chefarzt im Krankenhaus Tauberbischofsheim stand für ihn immer die Sorge um den Patienten als Ganzes im Vordergrund; neben der hohen Fachkompetenz zeichnete ihn diese persönliche Zuwendung zum kranken Menschen aus.“ Als hervorragender Arzt habe er immer das Wohl der Patienten im Blick gehabt. „Dafür im Namen des Direktoriums und des gesamten Hauses herzlichen Dank!“

Auch der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Tauberbischofsheim Dr. Mathias Jähnel würdigte Dr. Helmut Reinwald als ausgezeichneten Arzt und universellen Internisten: „Ihre Kollegialität zeichnet Sie aus. Bei Konsilanfragen hatten Sie die Gabe, den Beschwerden unserer Patientinnen und Patienten detektivisch auf den Grund zu gehen. Wir haben Sie immer als sehr verlässlichen Kollegen mit einem sehr umfassenden internistischen Wissen erleben dürfen. Diese Verlässlichkeit kam auch Ihren Patientinnen und Patienten zugute, die Sie speziell im Bereich Rheumatologie teilweise über viele, viele Jahre hinweg ambulant betreut haben. „Besonders jetzt, während der Corona-Pandemie, sei das ganze Kollegium froh und beruhigt gewesen, Herrn Dr. Helmut Reinwald mit seinen hervorragenden internistischen und intensivmedizinischen Kenntnissen im Team zu wissen. Auf seine Expertise gerade in diesem Bereich und den kompetenten Umgang mit Covid-Patienten konnten wir uns immer verlassen.“

Er wünschte abschließend Dr. Helmut Reinwald ruhigere Tage, an denen er es sich mit einem guten Buch in seinem Garten gemütlich machen kann.

„Zu einem runden Geburtstag, haben wir Ihnen vor ein paar Jahren ein Buch über medizinische Nobelpreisträger geschenkt - dass wäre doch eine passende Lektüre“, sagte Dr. Mathias Jähnel schmunzelnd.

Verantwortung für Patienten

Dr. Helmut Reinwald dankte dem Direktorium des Krankenhauses für die wertschätzenden Worte zum Abschied: „Als Mediziner zu arbeiten, hat für mich immer bedeutet, Verantwortung zu tragen für die Patientinnen und Patienten. Es bedeutet, sie zu betreuen und zu begleiten und dabei insbesondere auch die chronisch Kranken wie etwa Menschen mit Rheuma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen aktiv im Leben zu halten – im Arbeitsprozess und in der sozialen Teilhabe. Danke, dass Sie mir das ermöglicht haben.“ khtbb