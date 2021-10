Die aktive Zuschauerbeteiligung entpuppte sich als wirksamer Eisbrecher

Tauberbischofsheim. Mit seiner imposanten Theateraufführung von Goethes „Faust - Der Tragödie erster Teil“ zog der im Taubertal bekannte Schauspieler Steffen Schlösser die Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums wieder in seinen Bann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits vor der Corona-Pandemie zeigte der Schauspieler mit seiner als One-Man-Show gestalteten Aufführung sein Können. Nun war es endlich wieder so weit: In diesem neu beginnenden Schuljahr konnte Steffen Schlösser unter Einhaltung der Coronaregeln die Schülerinnen und Schüler erneut mit seinem Werk „Faust für alle“ begeistern.

Goethes Drama „Faust - Der Tragödie erster Teil“, aktuell noch ein Prüfungsthema im Abitur an beruflichen Schulen, ist für Schülerinnen und Schüler oft eine harte Nuss, die es zu Knacken gilt.

Steffen Schlösser schafft es in rund 100 Minuten mit viel Witz und Pathos das in rund 60 Jahren von Johann Wolfgang Goethe verfasste Stück „Faust - Der Tragödie Erster Teil“ den Schülerinnen und Schülern verständnisvoll nahezubringen. Die Besonderheit an Schlössers Auftritt ist, dass er es schafft, mit wenigen Requisiten und viel Eigeninitiative das Publikum über die gesamte Länge zu fesseln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Moderne Form des Theaters

Eine moderne Form des Theaters, das Lernende auf diese Art und Weise noch nicht oft erlebt haben. Die Inszenierung bietet interaktive Ansätze, bei denen die Schülerinnen und Schüler selbst als Gretchen, Valentin oder Famulus Wagner auftreten dürfen und so selbst Teil des Stückes werden. Diese aktive Zuschauerbeteiligung ist laut Schlösser ein „Eisbrecher“ zum Publikum, da dadurch die sogenannte vierte Wand zum Publikum hin geöffnet wird.

Für das TGTM 12 und TGTM 13 war die Aufführung eine Bereicherung und das Eintauchen in diverse Charaktere des Werkes führte auch zur allgemeinen Erheiterung innerhalb der Klassen.

Hinsichtlich des anstehenden Abiturs und der noch zu lesenden Lektüre war dieses Theaterstück nicht nur für die schulische Zukunft ein voller Erfolg, sondern auch eine gelungene Abwechslung zum Schulalltag. gtb