Diana Epps seit 40 Jahren beim Arbeitsamt

Tauberbischofsheim. Im damaligen Arbeitsamt Tauberbischofsheim startete Diana Epps Laufbahn bei der Arbeitsverwaltung 1983. Lange Zeit arbeitete sie als Datentypistin in einem ein-gespielten Team. Später wechselte sie ins Berufsinformationszentrum (BiZ) und danach in die Eingangszone, wo der Kontakt zu Kundinnen und Kunden im Vorder-grund stand. Diesen Menschen weiterzuhelfen und Orientierung für die jeweiligen Anliegen in der Agentur für Arbeit zu bieten, machte ihr große Freude. Inzwischen wurde aus dem Arbeitsamt die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, wo sie nun gerne im Team des Büros der Geschäftsführung arbeitet. Elisabeth Giesen (rechts), Leiterin der Agentur für Arbeit, überreichte Diana Epp die Urkunde zum hohen Jubiläum und dankte ihr für die Treue zu ihrem Arbeitgeber.

