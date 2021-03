In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf den westlichen Teil des Marktplatzes mit Blickrichtung obere Fußgängerzone. Auch beim Blick in westliche Richtung über den Marktplatz zeigen sich deutliche Veränderungen zwischen der Ansicht „Einst und Jetzt“. Die Fachwerkfassaden wurden freigelegt, die Häuser teilweise aufwändig restauriert.

In der Bildmitte

...