Tauberbischofsheim. Die Sanierungsarbeiten in der Grundschule am Schloss sollen unverzüglich aufgenommen werden. Vor allem die Toiletten befinden sich in einem desolaten Zustand. Deshalb stimmte der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch einem vorzeitigen Beginn des ersten Bauabschnitt zu. Er umfasst den Umbau und die Sanierung der Toiletten und der Umkleideräume.

Die Sanitäranlagen in der Grundschule am Schloss wurden letztmals in den 1970er Jahren saniert. Sie sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Laut Kostenberechnung des Architekturbüros Rüger und Tröger belaufen sich die Kosten auf rund 137 000 Euro brutto. Die Maßnahme wird über das Schulbauförderprogramm gefördert. Der Bewilligungsbescheid steht aber noch aus. Das Regierungspräsidium hat dem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt. Im Haushalt für das Jahr 2021 sind 150 000 Euro für die Maßnahme eingestellt. Zudem wären, sollte der erste Bauabschnitt teurer werden, 60 000 Euro als Haushaltsrest aus dem Vorjahr abrufbar.

Zuvor hatte der Tauberbischofsheimer Gemeinderat die Architektenleistungen an das Architekturbüro Rüger und Tröger auf Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vergeben. Das Gesamthonorar für die Leistungsphasen 5 bis 9 beträgt auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung rund 77 500 Euro. Die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Tauberbischofsheim.

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind geplant: Errichtung einer Außen-Fluchttreppe, Sanierung der Toiletten und Umkleideräume, Erfüllung von Brandschutzauflagen, Schallverbesserungsmaßnahmen, Sonnenschutzmaßnahmen sowie Umrüstung der Beleuchtung auf LED.

Die Bauarbeiten sollen hauptsächlich in den Sommerferien stattfinden, um den Schulalltag nicht über Gebühr zu belasten. hut