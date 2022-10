Distelhausen. Das Konzert mit den Wellküren musste Corona-bedingt mehrmals verschoben werden. Am Donnerstagabend hatte es endlich geklappt – das lange Warten auf die drei feschen Bajuwarinnen hatte sich gelohnt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der gut besetzten Alten Füllerei spielten die Wellküren ihr aktuelles Programm „Des wird scho’ wieder“ das sich komplett mit der Coronasituation der vergangenen beiden Jahre in Deutschland beschäftigte. Zum Auftakt gab es eine zünftige musikalische Begrüßung von Bayerns ältester Girlgroup, wie sie sich selbst gerne nennen.

Zum Auftakt sagte Moni Well: „Was sind das für Zeiten?“ Jede und jeder hätte wohl eine passende Antwort auf diese Frage parat gehabt. Klimakatastrophe, Heizkosten, Butterpreis und sogar die Queen in England ist gestorben – alles Themen, die zurzeit die Menschen bewegen.

Mehr zum Thema Tradition Geballtes Wissen rund ums Bier Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Protestkultur Wertheim: Rapper rufen zum Boykott der WM in Katar auf Mehr erfahren

Da meinten die Wellküren: „In diesen Zeiten müsste man etwas langsamer tun, aber bei uns geht das nicht, denn wir wollen, dass ihr gut drauf seid.“

Sie sind die Königinnen der Fröhlichkeit, und das bewiesen die drei jung gebliebenen Mädels mit ihrer Bühnenshow auch mit viel Humor und so manchem Witz von Bärbi Well. Das Motto der Abendshow war ja auch „Des wird scho wieder“ und das durfte das Publikum auch mehrmals im Refrain singen.

Währen der Coronakrise boomte das Onlineshopping, so laut eigener Aussage auch bei den Wellküren, und da müssten die Lieferantendienste auch schon einmal auf der Straße Schlange stehen, wie zu hören war. Eigens hierfür hatten die Damen auch ein eigenes Produkt entwickelt: „Den Wisching-Well“, ein Staubtuch für Putzbegeisterte.

Musik liegt Moni, Bärbi und Burgi im Blut, und sie lieben es ihre Instrumente „zu quälen“.

Hackbrett und Gitarre bedeuten für sie Harmonie. Während des Lockdowns hatten sie auch Zeit für Ahnenforschung und bekamen dabei heraus, dass sie vom schottischen Hochadel abstammen. Ihr musikalisch begabter Ahne McWell soll von McBeth ermordet worden sein, wie scherzhaft zu hören . Auch hierzu hatten sie unter dem Motto „Welcome to the Highlands“ ein Musikstück parat. In den vergangenen Jahren betrieben sie zum Ausgleich für die nicht stattfindenden Stammtische auch eine Verschwörungspraxis, in der so manche Verschwörungstheorie zu Tage kam. Der schwersten Zeiten seien nun vorbei, doch die Verschwörer sind immer noch mit verschiedenen Theorien zu Putin aktiv, meinten sie.

Der „Kanzler der Herzen“

Als bayerische Patriotinnen hatten sie auch eine Hymne an Markus Söder, den „Kanzler der Herzen“, verfasst.

Der Refrain zu dem Lied, der auch kräftig vom Publikum mitgesungen wurde, lautete: „Da stimmt was net, des kann ja gar net sei“.

Nach einer kurzen Pause ging es beschwingt in die zweite Runde des rasanten Konzertabends und mit sichtlich guter Laune kehren Moni, Bärbi und Burgi als Damenkapelle „Frohsinn“ auf die Bühne zurück.

Der erste Lockdown war für sie etwas ganz Besonderes, als man Zeit füreinander hatte, und es war gleichzeitig die versteckte Lust am Weltuntergang. Da wurde im Wald gebadet, und man sei jeden Abend spazieren gegangen. Das Homeoffice stellte die Ehefrauen jedoch auf eine harte Probe, denn der Gatte wollte unbedingt seine Dienstzeiten einhalten. Ein großes Problem während des Lockdowns war ihrer Meinung nach auch die Einsamkeit. Ein besonderes „Klangerlebnis“ boten die Wellküren mit ihren „Nonnentrompeten“. Das Lied „La Paloma“ lag hierbei stark an der Schmerzgrenze, aber den Zuhörern gefiel die etwas schräge Musiknummer.

Ohne Zugaben durften die drei Wellküren die Distelhäuser Bühne natürlich nicht verlassen, und die gab es in Form von Stubenmusik.

Stürmischer Beifall

Das Lied vom Tod aus dem bekannten Westen spielten sie mit den Nonnentrompeten. Eine Textpassage hieraus lautete: „2020 überquerte Sars die Alpen“. Am Ende gab es stürmischen Beifall von den vielen durchweg begeisterten Konzertbesuchern. Das lange Warten auf diese humorige Veranstaltung in der Alten Füllerei in Distelhausen hatte sich wahrlich gelohnt.