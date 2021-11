Der richtige Abstand war gewährleistet

Übersichtlich – so könnte der Zuspruch zum Herbstmarkt in der Kreisstadt beschrieben werden. Vielleicht lag es am trüben Wetter, denn am verkaufsoffenen Sonntag zur Martini-Messe hatte die Innenstadt gebrummt.

Tauberbischofsheim. Mit warmer Jacke und Kopfbedeckung waren die Menschen gestern in der Kreisstadt unterwegs, um am Nachmittag ein wenig zu bummeln und in den Geschäften zu stöbern. Auf dem Marktplatz präsentierten Stände Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus Holz, Genähtes, Taschen, Socken und allerlei für das leibliche Wohl. Gut besucht war der Stand der AOK, an dem es bei einem Gewinnspiel die Zeitspanne von fünf Sekunden möglichst genau abzupassen galt.

Weil es zu keinem Gedränge kam und und die Menschen gut Abstand halten konnten, wurde der Hinweis mit dem Einbahnfußwegverkehr auf dem Marktplatz weitgehend ignoriert. Ein Durchkommen war jederzeit gewährleistet, und bei einer Tasse Kaffee oder Kakao in einem der Cafés oder an den Ständen ließ es sich gut von innen aufwärmen.

Für etwas Aufsehen sorgte ein Junge, der seine zahme Papageiendame Rosalka auf der Schulter trug. Der grüne Vogel, der sich eng an seinen Besitzer schmiegte, war ein echter Hingucker.

