Tauberbischofsheim. Mit der Verabschiedung von Wilfried Haun ging in der Volksbank Main-Tauber eine Ära zu Ende. Galt er doch seit Jahrzehnten als ausgewiesener Fachmann in allen Fragen rund um die Immobilie im mittleren Taubertal und hat unzähligen Menschen den Weg in die eigenen vier Wände geebnet oder bei dem Verkauf von Immobilien beratend zur Seite gestanden.

AdUnit urban-intext1

Die Karriere Hauns begann 1972 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann beim damaligen Bankhaus Partin in Lauda. Schon 1976 wurde er zum Filialleiter im Weberdorf berufen und übernahm dort die Kundenbetreuung im Innen- und Außendienst. Ferner wurde ihm in diesem Zuge auch bereits Handlungsvollmacht erteilt. Auf eigenen Wunsch beendete Wilfried Haun 1980 das Beschäftigungsverhältnis mit dem Bankhaus, um einen beruflichen Schritt zu wagen, der sein weiteres Leben entscheidend prägen sollte.

Kam er doch im Rahmen seiner Tätigkeit bei Lidl in Koblenz zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung, das er als seine Berufung entdecken sollte: die Immobilienbranche. Nach seinem zweijährigen beruflichen Aufenthalt an Rhein und Mosel, bei dem er auch seine Frau kennenlernte, kehrte er dann 1982 ins Taubertal zurück Am 6. August unterschrieb er den Arbeitsvertrag bei der Volksbank Tauberbischofsheim, um in der Folge die Immobilienabteilung der Genossenschaftsbank federführend mit aufzubauen. Im Jahr 1984 schloss er ein berufsbegleitendes Studium zum Immobilienwirt ab.

„Was dann folgte, war eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte und eine sehr angenehme Zusammenarbeit, in der Du maßgeblich dazu beigetragen hast, die Immobilienabteilung zu dem zu machen, was sie heute ist: Ein fester Bestandteil unseres Hauses und ein wichtiger Baustein der Zukunftsfähigkeit der Volksbank Main-Tauber“, fasste der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Robert Haas in seiner Laudatio zusammen. In den folgenden 39 Jahren sei seine Tätigkeit für Haun niemals nur ein Job, sondern vielmehr eine echte Berufung gewesen, der er mit hohem Einsatz und echtem Herzblut zum Wohl der Kunden und der Bank nachgekommen sei.

AdUnit urban-intext2

Ein Lob, dass der Empfänger in vollem Umfang zurückgab. Betonte er doch, dass ihm die Volksbank Main-Tauber als Arbeitgeber immer die nötige Unterstützung und das Umfeld geboten habe, seinen Beruf mit der ihm eigenen Motivation und „echtem Herzblut“ auszuüben und die Entwicklung der Immobilienabteilung aus bescheidenen Anfängen zu heutiger Bedeutung begleiten zu können.

„Es hat mir immer großen Spaß gemacht hier zu arbeiten und mit meinen großartigen Kollegen zusammen viele Immobilienprojekte auf den Weg bringen zu dürfen“, so Wilfried Haun abschließend. voba